Aitana: "María está en su derecho de no decir 'mariconez', siempre nos dijeron que hiciéramos nuestras las canciones"

La finalista de 'OT 2017', la última en opinar sobre la polémica de la semana

Aitana ha sido la última en sumarse al Mariconez Gate, la gran polémica que ha protagonizado OT 2018 durante la última semana después de que María propusiera a Noemí Galera y Manu Guix si podía evitar decír "mariconez" en la interpretación de Quédate en Madrid, de Mecano. El tema lo defenderá este miércoles junto a Miki. [Letra de Quédate en Madrid'].

Pese a que en un primer momento, Ana Torroja autorizó el cambio -prefiere que en vez de 'gilipollez' digáis 'estupidez', les dijo Noemí- la jurado de OT cambió de opinión un par de horas después asegurando en Twitter que ella "no ha autorizado" modificar la letra de Quédate en Madrid y que esta decisión correspondía a José María Cano, autor de la misma. Finalmente, este no dio esa opción y María y Miki tuvieron que cantar 'mariconez' en el pase de micros.

Aitana ha opinado sobre la polémica en lapresentación de su libro La tinta de mis ojos. "No me he enterado muy bien. Yo si María decidió no decir 'mariconez' creo que está en su derecho de no decirla, pero entiendo también al autor que no quiera cambiarla", ha dicho.

De todas formas, Aitana ha querido ponerse en la situación de María: "Yo también he cambiado muchas canciones y no pregunté a ningún autor. Siempre nos dijeron que hiciéramos las canciones nuestras para que las pudiéramos sentir y defender".

