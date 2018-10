Aitana se abre en 'La tinta de mis ojos': "Entiendo que hablen de mis relaciones, he pasado situaciones malas" Adrián Ruiz 17/10/2018 - 12:34 1 Comentario

La finalista del talent de TVE ha presentado este miércoles su libro 'La tinta de mis ojos'

"Al salir de OT no sabía con quién hablar, la gente me exige muchísimo"

Aitana ha presentado este miércoles su esperado libro La tinta de mis ojos, una publicación que ella misma ha definido como "una pequeña ventana a las reflexiones y lo sentimientos que he experimentado en la montaña rusa en la que llevo montada los últimos meses".

La cantante ha insistido sobre ello durante una rueda de prensa a la que ha asistido ECOTEUVE.ES y que ha estado presentada por Sandra Barneda: "Esto no es un libro, es una ventana a mi mundo a través de mis sentidos", dice la catalana aludiendo a la premisa con la que comienza su libro.

Muy emocionada, Aitana ha confesado que la idea de escribir un libro surgió a raíz de la difícil etapa que ha vivido tras salir de la Academia que le dio el salto a la fama: "Al salir de OT, no sabía con quién hablar, tenía a mis padres y mi familia, pero era un momento de sentir que nadie me entendía. No sabía cómo sacar todo lo que tenía dentro. Fue entonces cuando me propusieron hacer esto con textos sobre mi vida en ese momento", explicó con la sinceridad que la caracteriza.

Y es que de la noche a la mañana, Aitana ha pasado de ser una chica más de San Climent de Llobregat a la cantante española con más seguidores en Instagram (casi hoy un millón y medio). Todo ello, ha conllevado a que todo el mundo juzgue cada paso que da. Una de sus primeras polémicas llegó durante su estancia en Los Ángeles, donde publicó una imagen que muchos criticaron por una supuesta "exaltación de la delgadez".

A este asunto le dedica uno de sus textos incluidos en el libro que se titula 'Perfecto': "Pensé: 'Hay que amarnos tal y como somos y nadie sabe lo que yo hubiera podido sentir cuando era pequeña, que no lo pasé mal, pero alguna vez me preocupé porque me decían que estaba muy flaca y por más que comiera no engordaba. Dijeron muchas cosas y creo que hablar de anorexia es grave, algo muy importante y no se puede jugar con eso", ha declarado lamentando lo ocurrido.

Aitana ha reconocido que acepta todo tipo de comentarios y que está aprendiendo a protegerse y a sobrellevar todo lo que se dice de ella: "La vida va súper rápido y la gente me exige muchísimo. Yo soy la primera que me exijo. Pero estoy aprendiendo y madurando con todo esto que me está pasando", reconoció antes de dar su opinión de lo que se ha hablado de su noviazgo y posterior ruptura con Cepeda.

