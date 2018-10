Wyoming atiza a su compañero José Ramón De la Morena por su comentario "retrógado y machista" Ecoteuve.es 17/10/2018 - 12:20 1 Comentario

'El intermedio' criticó el argumento del locutor de Onda Cero sobre el caso Cristiano

El intermedio celebró este martes el primer aniversario del movimiento Me Too con un Chan Chan News especial Macho Edition, en el que Wyoming y Sandra Sabatés señalaron algunos comentarios machistas recogidos en los medios de comunicación.

Entre ellos, estaba el de José Ramón de la Morena, su compañero del grupo Atresmedia. El presentador de El transistor, de Onda Cero, puso en duda la presunta violación de Cristiano Ronaldo a una mujer en 2009 con el siguiente argumento.

"Yo no me imagino a Ronaldo, dicho sea de paso, violando a nadie. A mí me dicen que han violado a Cristiano, de guapo es, y digo: 'joder, por qué habrá pasado. O sea Cristiano violando a alguien... No le veo en yo en ese apretón, ni en esa necesidad", declaró.

Después de escuchar sus palabras, Wyoming fue mu tajante: "Pues sí, parece que José Ramón de la Morena sigue los pasos de los grandes futbolistas. Con estos comentarios tan retrógrados y machistas lo van a acabar fichando en Qatar".

PUBLICIDAD