La impactante reflexión de Pau Donés sobre el cáncer: "Yo nunca fui al médico y fue una cagada" Ecoteuve.es 17/10/2018 - 10:48 0 Comentarios

El cantante de Jarabe de Palo da de nuevo una lección junto a Pablo Motos en 'El Hormiguero'

Pablo Motos recibió este martes en El Hormiguero a Pau Donés, que visitó el programa de Antena 3 para hablar de sus nuevos proyectos. El cantante de Jarabe de Palo prepara un disco, un libro y una gira de conciertos antes de su retirada definitiva de los escenarios.

Además, ha aprovechado para desmentir que ésta se vaya a producir de forma inmediata: "De momento, solo he hecho una paradita", aseguró ante la proliferación de titulares que informaban que había decidido dejar el grupo debido al cáncer que padece.

Como no podía ser de otra manera, Pablo Motos aprovechó la ocasión para preguntarle a Donés cómo se encuentra. Juntos abordaron el asunto de su enfermedad y brindaron a la audiencia una serie de reflexiones que fueron muy aplaudidas por los espectadores del programa. "Yo nunca fui al médico... y fue una cagada. Un día, de repente me encontraba muy cansado. Entonces fui al médico, y me diagnosticaron cáncer de colon. Y solo cuarenta días después, me encontraron 14 bultos en el hígado. Luego otros tres...", contó recordando que "siempre va a tener cáncer".

"Está mal que lo diga, pero estoy esperando a que vuelva", afirmó antes de contar cómo lo ha vivido su entorno. "El cáncer da un miedo atroz. Es un gran desconocido. Amigos de verdad dejaron de llamarme para que mi respuesta a 'cómo estás' no fuera un 'me estoy muriendo", comentó en una de sus declaraciones más impactantes ante las cámaras de Antena 3.

"La vida es una y ahora: vivámosla. Vive el momento, no pensando en el futuro. Y no tengamos miedo. Lo que tenga que ser, será. El tiempo que estemos aquí, disfrutémoslo", dijo Pau Donés dirigiéndose a los que pudieran sufrir esta enfermad. A ellos habló también Pablo Motos, que recopiló algunos consejos también de personas del equipo que sufrieron o están sufriendo cáncer. "He visto conversaciones donde una persona que estaba hundida ha salido del agujero gracias a algunos consejos de gente con experiencia que voy a recopilar. Me apetece mucho hacerlo en prime-time", dijo antes de enumerarlos.

