TVE pide "disculpas" a Falange por el "intolerable" comentario de Noemí Galera en 'OT 2018'

La Directora de la Academia dijo "haberse cagado" en el partido político

El Defensor del Espectador afirma que TVE tomará "las medidas oportunas"

Con la aparente calma después de la polémica con el 'Mariconez Gate', Operación Triunfo ha sumado una nueva polémica al historial de la presente edición. TVE se ha visto obligada a pedir disculpas a la Falange Española de las JONS por los comentarios realizados por Noemí Galera y Dave hace unas fechas.

"Yo me he cagado en la Falange", dijo el concursante a lo que la directora respondió "ahí también me cago yo" provocando las risas de los demás. A través de un tuit, el partido político manifestó su queja de forma pública: "Además de maleducada, Noemí Galera es muy cínica. Porque les está pidiendo a los chavales que tengan respeto y ella insulta a un partido político legal. Todo esto pagado con dinero público".

Pues bien, tal y como publica OKDIARIO, Miguel Ángel Nodal, Defensor del Espectador, ha contestado a un correo electrónico remitido por el Secretario General de Falange, Norberto Pico Sanabria, por los hechos ocurridos.

En el email, Nodal afirma haber trasladado la queja a la Directora de entretenimiento de la cadena pública, Toñi Prieto, y califica lo ocurrido como "intolerable". "Lamentamos muchísimo el comentario tan desafortunado del alumno y mucho más el que hizo la Directora de la Academia de OT", dice.

"RTVE aboga por la pluralidad ideológica, religiosa, el respto, etc y estamos en contra de este tipo de comentarios. Lo dicho nuestras más sinceras disculpas y tomaremos las medidas oportunas para que este tipo de acciones no se vuelvan a producir", concluye.

Según el citado medio, Falange Española de las JONS ha valorado "positivamente" las disculpas del ente público, pero las consideran "insuficiente", ya que se deberían haber producido en "un formato de difusion equivalente al del insulto, en horario de máxima audiencia y no a través de un mail".

