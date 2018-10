Álvaro Soler, artista invitado de la cuarta gala de 'OT 2018', que sienta a David Otero en el jurado Ecoteuve.es 16/10/2018 - 11:32 0 Comentarios

La chilena Mon Laferte también actuará en una noche en la que Damion o Joan serán expulsados

¿Damion o Joan Garrido? 'Operación Triunfo 2018' vivirá este miércoles la tercera expulsión de la edición. El talent show de La 1, producido por RTVE en colaboración con Gestmusic Endemol, recibirá además a dos artistas internacionales: Álvaro Soler y la compositora y cantante Mon Laferte. En la silla del cuarto jurado, el cantante y compositor David Otero.

Una canción de Gloria Gaynor, I am what I am, ha sido la elegida como tema grupal para abrir la gala. Tras ella, turno para los nominados: Damion y Joan Garrido, que defenderán en solitario Give me love, de Ed Sheeran, y Bed I made, de Allen Stone, respectivamente.

Julia y Dave cantarán Vivir de Rozalén y Estopa; Natalia y Alba, Toxic de Britney Spears; Carlos y Sabela, Estrella Polar de Pereza; Marta y Marilia, Lo echamos a suertes de Ella Baila Sola; y Miki y María, Quédate en Madrid de Mecano. Y habrá dos concursantes que cantarán en solitario: Noelia, con La tormenta de Pastora Soler; y Famous, Take Me To Church de Hozier. Además, los 14 acompañarán sobre el escenario a Álvaro Soler para cantar La cintura.

Álvaro Soler y Mon Laferte, artistas invitados

Álvaro Soler es mucho más que sus éxitos como El mismo sol, Sofía, o Yo contigo, Tú conmigo junto a Morat. El artista de 27 años, que compagina su vida entre España y Alemania, ha creado un álbum, Mar de colores repleto de canciones con amplios registros musicales que van desde el pop al folk, pasando por el hip hop con elementos de músicas del mundo y gran sonido orquestal. Su canción La cintura lleva 10 semanas en el número 1 de las listas de radio convirtiéndose en la canción que más semanas ocupa lo más alto, un éxito global con ventas doble platino.

Ganadora de un Grammy latino y de un MTV Europe Music, entre otros galardones, Mon Laferte es una compositora y cantante chilena que inició su carrera con 13 años en el conservatorio de música de Viña del mar. Su música melancólica, su voz única y desgarradora, y sus espectáculos energéticos ha trascendido como uno de los grandes proyectos musicales de Latinoamérica. Con numerosos discos de platino y de oro, su último trabajo, La trenza, ha sido reconocido con cuatro discos de platino y uno de oro en México, y doble de platino en Chile. Además de ser #1 en iTunes y Spotify, y ventas físicas en México y Chile.

David Otero, cuarto miembro del jurado

Cantante, guitarrista, productor y compositor, David Otero ha sido uno de los dos principales miembros de una de las bandas españolas de pop más relevantes: El Canto del Loco. En solitario tiene 4 álbumes de estudio, suma más de 26 millones de escuchas en Spotify, lleva más de 20 años sobre los escenarios y ha llevado su música por España, México DF, Argentina y Chile.

1980 es su último trabajo, nominado a Mejor álbum del año en Los 40 Music Awards. Esta semana se estrena el videoclip de su último single, Baile, con la colaboración de Rozalén. Una canción sensitiva en la que captan a la perfección la armonía y la belleza de un baile perfecto.

PUBLICIDAD