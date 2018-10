Suso rompe con Aurah en 'GH VIP' tras un 'telenovelesco' ataque de celos: "No quiero ni que me toque" Ecoteuve.es 16/10/2018 - 10:47 4 Comentarios

El catalán explota contra la canaria por un inocente piropo que soltó a Asraf

Gran Hermano VIP ha vivido una madrugada de lo más convulsa que ha traído importantes novedades en el paso de Suso por la casa del reality. Varios días después de plantarle cara a Mónica Hoyos en un sorprendente cambio de estrategia, el catalán ha decidido cortar por lo sano su relación amorosa con Aurah Ruiz.

La pareja se las prometía muy felices en una noche que comenzó con ambos jurándose amor eterno fuera del concurso. Sin embargo, un comentario de la canaria sobre Asraf hizo volar todo por los aires. "Tienes la mirada penetrante", le dijo al modelo provocando que Suso estallase en un supuesto ataque de celos. "Anda vete más lejos a hacer el ridículo. Doy pena... Vete a que te penetren con la mirada... que te gusta que te miren", continuó mientras que Aurah le llamaba "psicópata celoso".

Suso abandonaba la habitación entre gritos: "Me quiero ir. Aquí porque estoy entre cuatro paredes, pero fuera la quiero lejos", decía eligiendo a Techi y al propio Asraf como compañeros con los que desahogarse.

"Se acabó. No quiero ni que me toque... No sé si es amor o es que tengo hambre y me he cegado. Esto es una locura. Ahora os va a bailar a todos para llamar mi atención y que yo haga ruido... Estoy por pedir hasta que me nominen. No aguanto más. Me he metido en la boca del lobo sabiendo que el lobo muerde", reflexionaba Suso, que se mostró muy preocupado por cómo estaba quedando ante la audiencia.

Minutos después, Aurah salió al jardín para intentar reconciliarse con Suso, que confesó estar "enamorado hasta las trancas", motivo pro el cual no estaba sabiendo gestionar todo lo que le está pasando. "Aquí me has alegrado el concurso. Nunca me había enamorado de nadie. Nunca había perdido el control de mis sentimientos. Fuera me tendrás para lo que quieras. Pero no puedo seguir. No es sano. Espero que tengamos una buena convivencia. No voy a hacer nada que te haga daño", dijo cortando por lo sano su relación.

Aurah volvió al dormitorio, donde vio las camas de ambas que había separado Suso de una patada. La canaria decidió tapar con una pegatina el nombre de su ya ex novio mientras que rompía a llorar. Una situación similar que se vivía en el jardín, donde el catalán se tapaba con su capucha para no ser visto envuelto en lágrimas por las cámaras del reality.

PUBLICIDAD