La impactante dieta que hizo Nuria Roca una semana antes de debutar en 'El Hormiguero' Ecoteuve.es 16/10/2018 - 10:19 0 Comentarios

La colaboradora desveló a Pablo Motos cómo consiguió perder varios kilos en pocos días

Nuria Roca regresó este lunes al plató de El Hormiguero para presentar su sección semanal en la que ella y Pablo Motos desvelan secretos el uno del otro. Hace una semana, la valenciana desveló el secreto estético del conductor para presentar cada programa. Esta vez ha sido él el que ha querido que su compañera cuente lo que hizo antes de que la fichara para su espacio.

Fue entonces cuando Pablo Motos aseguró que Nuria Roca hizo una espectacular dieta antes de debutar en el programa. "Yo tenía mi preocupación, porque me iban a probar la ropa y quería estar monísima. Quería quitarme dos o tres kilitos e hice ayuno total", dijo ante la atónita mirada de Pablo Chiapella, invitado del día.

"Fui a un sitio en el que no me dejaban comer. Todo controlado. Yo notaba que tenía muchísima energía. Me fue muy bien. No comía nada, pero bebía líquidos y tomaba fruta y verdura", explicó afirmando que esto lo complementaba con "senderismo, yoga y meditación". "A mí me ponían a meditar y me decían: Piensa en el aquí y ahora. Y yo pensaba en el más allá, en la muerte... Pensaba en cosas terribles y me ponía nerviosísima", comentó entre risas.

Pablo Motos no pudo evitar la tentación de preguntarle cómo eran entonces "sus deposiciones". "Pues si comes poco Pablo yo al cuarto día pensé que era lógico pero me dijeron que no de todas formas me han dicho que tú solo comes pollo y arroz, así que si quieres hablamos de lo tuyo", bromeó Roca mientras que él la desmentía invitando a los espectadores a pasarse por su Instagram.

PUBLICIDAD