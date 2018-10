Carlos y Julia, evidenciados en 'OT' tras una supuesta pregunta de Famous: "¿Os habéis liado?" Ecoteuve.es 15/10/2018 - 14:45 0 Comentarios

El catalán responde con risas sembrando la duda sobre lo ocurrido en la Academia

Los fans del programa viralizan el polémico vídeo de la fiesta de cumpleaños de María

Noemí Galera sorprendió el pasado viernes a los concursantes de Operación Triunfo con una fiesta de cumpleaños para María en su semana más polémica. El programa ofreció a los alumnos de la Academia pizza y cervezas para que se desfogaran después de un mes de encierro en la escuela de TVE.

"Pensad que este programa lo ven menores. Os pido por favor que no hagamos aquí una apología del alcohol", dijo mientras saltaban de alegría al ver cómo la directora sacaba las cervezas. El poco alcohol del que disponían hizo su parte y la fiesta se fue calentando hasta que acabaron todos en el sala principal de la Academia bailando y cantando hasta las primeras horas de la madrugada.

Y fue entonces cuando se produjo una conversación que ha corrido como la pólvora a través de las redes sociales. Tras bailar de forma insinuante con Julia, Carlos Right se sentó junto a Famous que, como el resto de sus compañeros, fue testigo de la sospechosa situación. Ahí, los dos intercambian unas palabras que no se escuchan del todo bien por el volumen de la música.

Sin embargo, muchos fans del programa entienden que Famous le lanza la pregunta que todo el mundo se hace: "¿Os habéis liado?". En ese momento, Carlos le dice que "no" y se echa a reír de forma dejando la duda sobre la veracidad de su respuesta. No obstante, aunque no quedan del todo claras las palabras de Famous, todo el mundo ha dado por hecho que son esas, puesto que la relación de Julia y Carlos durante los últimos días es cada vez más estrecha.

Si hubiera algo más que una simple y muy cercana amistad, lo cierto es que ambos están poniendo poco empeño en esconderlo. En especial Right, que volvía a decir durante uno de los últimos desayunos que habían dormido de nuevo con Julia. En definitiva, un motivo más para dar alas a los que shippean a esta pareja, que tiene todas las papeletas para convertirse en la primera oficial de OT 2018.

