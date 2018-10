Suso cambia ahora de estrategia en 'GH VIP' y se enfrenta a Mónica Hoyos: "¡Eres insoportable!" Ecoteuve.es 15/10/2018 - 13:02 0 Comentarios

El hasta ahora amigo de la peruana cambia de objetivo tras los gritos de "Miriam ganadora"

Suso ha sido una de las grandes decepciones de esta sexta edición de GH VIP. El catalán, que entró en la casa dispuesto a poner en práctica las estrategias que ha aprendido en su ya larga trayectoria en los realities de Telecinco, resultó ser un esbirro más del grupo mayoritario de Guadalix contra Miriam Saavedra.

Pues bien, parece que Suso ha tardado un mes en hacer una lectura correcta del concurso y entender que hacer víctima a la peruana la está acercando cada vez más al preciado maletín. Tras varias semanas en las que han escuchado gritos de "¡Miriam ganadora!" y continuos aplausos en plató en cada de una de sus intervenciones, Suso ha decidido cambiar de estrategias.

Su cambio de rumbo llega tarde y se ve de forma clara que se está produciendo de forma interesada. Apenas unos días después de que pudiera tomarse un té con Miriam para hacer las paces, Suso se ha enfrentado por primera vez a Mónica Hoyos, hasta ahora una de sus grandes amigas dentro de la casa.

Los concursantes se encontraban en la cocina y empezaron a discutir por el pan. Suso decidió elevar el tono y soltarle a Mónica un inesperado: "¡Eres insoportable, infumable, incomible!". Hoyos, que no entendía nada, no se quedó callada: "Te estás comportando como un niñato", le replicó la peruana. Habrá que ver cuánto tarda Suso en darse cuenta de que ser 'un veleta' en Gran Hermano no te augura un buen futuro.

Suso se mofa de su novia Aurah: "Es medio calva"

Después de confesarle su amor a los cuatro vientos, Suso ha protagonizado unos duros comentarios sobre su pareja dentro del concurso: la canaria Aurah Ruiz. En una conversación en la que ella no estaba, el catalán criticó uno de sus rasgos físicos: "Aurah es medio calva. Aurah se quita las extensiones y nos cagamos. Es la que menos pelo tiene, aunque no lo parezca. Solo tiene cuatro pelos de loca", comentó en tono jocoso.

