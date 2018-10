El sorprendente encuentro de Wyoming y Santiago Abascal en un bar: "Casado está celosillo de VOX" Ecoteuve.es 15/10/2018 - 12:42 1 Comentario

El presentador de 'El intermedio' coincidió con el fundador del partido ultraderechista

Wyoming fue entrevistado este domingo por Cristina Pardo en su programa Liarla Pardo, de La Sexta. El presentador de El intermedio repasó la actualidad y habló de sus polémicas parodias con Francisco Franco a raíz de su exhumación del Valle de los Caídos.

Pero, lo más sorprendente, es que reveló su encuentro casual con Santiago Abascal, el fundador de VOX, partido ultraderechista que quiere irrumpir con fuerza en la escena política. "Yo me encontré con él hace poco en un bar", empezó explicando a su compañera de cadena.

"De repente, me tocan la espalda y me dicen: "hola, ¿qué tal?". Y pensé, como yo ya no miro por lo de las fotos, yo digo, 'sí hola'. Y me dice, 'no, perdona', soy Santiago Abascal. En el momento no caí, pensaba que era un corredor de cien metros vallas", rió. "Y yo, '¡ah, Santiago Abascal!'. Y me dice, 'sí, coño, el fundador de VOX'. Y yo, '¡hostias!'. De repente, estábamos las dos personas más distintas que pueden existir en un metro cuadrado".

Durante una conversación de "cinco minutos", Santiago Abascal le explicó que el había formado parte del Partido Popular, pero que había fundado VOX porque lo que se hablaba allí, luego "no transcendía" a los programas electorales. "Entonces, él dijo: 'Pues coño, voy a hacer un partido de lo que pienso'. Que es en el fondo lo que piensan todos. Por eso Pablo Casado, de alguna manera, está un poco celosillo".

