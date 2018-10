Carmen Lomana reventó la repesca de Antonia Dell'Atte en 'Masterchef': "Vuelve la impresentable" Ecoteuve.es 15/10/2018 - 12:28 0 Comentarios

La concursante destripó a los fans del programa lo que ocurriría en la gala

Las cocinas de Masterchef Celebrity vivieron este domingo el regreso de la gran villana de la edición: la temida Antonia Dell'Atte. En la prueba de exteriores, los concursantes aun en liza fueron sorprendidos por el jurado, que anunció in situ la celebración de la repesca.

Jaime, Antonia, Paula Prendes, Iván Massagué, Dafne Fernández y Xuso Jones volvieron a ponerse el delantal para realizar cada uno de ellos un postre diferente que completara el menú que estaban realizando sus compañeros.

Sin embargo, a muchos el resultado de la prueba no les pilló por sorpresa, ya que Carmen Lomana se encargó de destriparlo en redes sociales. Poco antes de comenzar el programa, la socialité publicó una foto animando a sus seguidores a ver la nueva gala del talent.

"Como vuelva la maleducada de Antonia dejo de ver el programa, no digo más", dijo una de sus fans en un comentario. Lomana se fue de la lengua e hizo un gran spoiler que pudieron leer muchos espectadores. "Pues vuelve esa impresentable", lamentó reventando el resultado de la repesca.

Carmen Lomana denuncia insultos de Antonia Dell'Atte

Habrá que ver cómo continúa la guerra entre Lomana y Dell'Atte tras su regreso a las cocinas de Masterchef. Sin embargo, parece que ha quedado claro que la disputa sigue en la actualidad, varios meses después de que las grabaciones del concurso hayan finalizado.

El pasado domingo, Lomana denunció que hay muchos momentos polémicos de Antonia que TVE no ha emitido y que todavía hoy le sigue mandando audios con "barbaridades". "Sinceramente cuando Antonia ha dicho que no quería que la ayudase ha sido un respiro. No me apetecía estar con ella. No se ven muchas cosas bastante desagradables. Soy una persona que me cuesta mucho enfadarme y ella me saca de quicio", empezó diciendo Lomana, que respondió a las críticas por no apoyar a la italiana en la prueba en la que fue eliminada.

"Muchos de vosotros me habéis atacado por no bajar pero ninguno sabéis cuantos insultos he tenido que aguantar de esa señora. Y hace un momento me envió otros audios diciéndome barbaridades", desveló la empresaria. "Absolutamente todos mis compañeros son fantásticos los adoro nos llevamos fenomenal excepto la que se ha ido muy tóxica", dijo sobre Dell'Atte, a la que considera "una mujer desequilibrada" y "canalla".

