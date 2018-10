Marta Robles analizará los crímenes más impactantes de la historia en DKISS Ecoteuve.es 15/10/2018 - 11:53 0 Comentarios

Ya presentó en la misma cadena la boda del príncipe Harry y Megan Markle

La serie recoge el asesinato de JonBenét, la reina de la belleza infantil

Marta Robles presentará este domingo (21.30) la nueva serie del género de crimen que llega a DKISS para analizar los casos más conocidos de la historia negra criminal de los Estados Unidos. El primer episodio, analizará el asesinato de Chandra Levy, la conocida becaria estadounidense que desapareció en el año 2001 y cuya muerte nunca fue esclarecida.

En sucesivas entregas, los espectadores podrán conocer en profundidad otros casos como el El crimen de Drew Peterson, acusado de la muerte de su tercera esposa, o El crimen de JonBenét, la reina de belleza infantil que con tan solo seis años fue hallada muerta en el sótano de su casa.

Robles introducirá cada uno de los episodios con los hechos clave de cada uno de estos trágicos sucesos, aportando su propia visión y poniendo el foco en los puntos determinantes a los que prestar atención para entender las investigaciones y la resolución final.

La trayectoria de Marta Robles

La periodista, posee una extensa carrera en prensa, radio y televisión. Como escritora ha publicado más de una docena de libros de diversos géneros cosechando especial éxito en los dedicados a la novela policiaca. A este género pertenecen A menos de cinco centímetros (finalista en el Premio Silverio Cañada de novela negra de Gijón 2017) y La mala suerte que, publicado a finales de septiembre ya va por su segunda edición, en la que se investiga la desaparición de una joven.

Marta Robles ha afirmado lo siguiente: "Me apetecía muy especialmente integrarme en este especialísimo proyecto de DKISS que tanto tiene que ver con un género que no solo me fascina como lectora y espectadora, sino el que me siento muy cómoda y segura como escritora. Tanto como para tener ya dos novelas negras en mi haber, además de dirigir una colección literaria también negra, pero sin ficción, de destacados oscuros casos españoles".

"El enorme interés de los más impactantes casos internacionales, que se recogen en esta serie documental de DKISS, realizados con una excepcional calidad y el ritmo y la agilidad de una película me hizo sentirme como pez en el agua a la hora de presentarlos. Más aun estando arropada por el espléndido equipo de DKISS con el que siempre me alegra trabajar por su profesionalidad y su calidad humana, y del que me enorgullece formar parte", ha dicho.

No es la primera vez que Marta Robles aparece en las pantallas de DKISS. Fue el pasado mes de mayo cuando la cadena del Grupo KISS Media contó por primera vez con la colaboración de la periodista para comentar en directo todos los detalles de la boda real entre el príncipe Harry y Meghan Markle. El pasado viernes también estuvo al frente de la retransmisión de la boda de Eugenia de York y Jack Brooksbank. Ahora, Robles se embarca en este nuevo proyecto con DKISS.

El género crimen, un pilar de DKISS

El género de investigación criminal es, sin duda, uno de los grandes pilares para DKISS desde su lanzamiento. Esta fuerte apuesta se ve plasmada en la parrilla del canal en distintas franjas, entre las que resaltan la sobremesa de lunes a viernes y el prime time en los fines de semana. Este última recoge los grandes estrenos de crimen, que en lo que va de año superan los 18 títulos entre los que destacan 'Crímenes pasionales', 'Hasta que la muerte nos separe' y 'Morir por amor', entre otros muchos.

Además, este mes de octubre junto con el debut de Marta Robles, DKISS reforzará esta oferta con nuevos títulos y nuevas temporadas de las series de más éxito. Así, a partir del lunes 8 de octubre llegó Se acabó el amor, que narrará una serie de intrigantes casos donde las mujeres deciden acabar con la vida de sus parejas o las nuevas entregas de Asesinato en primera persona a partir del sábado 20 de octubre, que volverá a retratar los crímenes marcados por la traición.

