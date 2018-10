El 'Mariconez Gate' llega hasta el Gobierno: ¿La gran polémica que 'OT 2018' necesitaba? Ecoteuve.es 15/10/2018 - 10:49 2 Comentarios

La petición de María para cambiar una letra de Mecano sacude a todo el país

Francisco Polo, secretario de Estado de Sánchez, el último en pronunciarse: "Era y es homofobia"

Tres semanas después de su estreno, OT 2018 ha logrado ponerse en boca de todos a raíz de una gran polémica que ha agitado las redes sociales durante todo el fin de semana. El detonante se produjo el pasado jueves, cuando María preguntó a Noemí Galera y Manu Guix si podía evitar decir "mariconez" en la interpretación de Quédate en Madrid, de Mecano, tema que le tocará defender junto a Miki en la próxima gala. La concursante manifestaba así su incomodidad al tener que pronunciar un término que puede ofender a todo un colectivo.

Y aunque la directora de la Academia se mostró en un principio extrañada con esta petición, el viernes por la mañana comunicó a sus alumnos que se habían puesto en contacto con Ana Torroja y que ésta permitía el cambio en la letra de la canción. "Eso sí, prefiere que en vez de 'gilipollez' digáis 'estupidez", les advirtió trasladándoles la propuesta de la jueza del talent musical de TVE.

Sin embargo, hicieron falta un par de horas (y varias quejas de Joe Pérez Orive) para que la situación diera un giro de 180 grados y Ana Torroja contradijera a Noemí Galera a través de su cuenta oficial de Twitter. A lo largo de varios contundentes mensajes, la cantante aseguraba que ella "no ha autorizado" modificar la letra y que esta decisión correspondía a José María Cano, autor de la misma.

Joe Pérez Orive, compañero de Torroja en la mesa del jurado, fue uno de los primeros en reaccionar a la petición de María. "Modificar obras musicales atenta directamente contra los derechos de autor y la propiedad intelectual. Si de algo carecía Mecano era de ser homófobo. Si alguien no quiere cantar una letra que no lo haga, pero querer cambiarla es una falta de respeto", dijo en sus rede sociales, en las que se mostró tajante durante toda la tarde en contra de OT por dar luz verde a María con el cambio.

En esa misma línea se terminó manifestando por la noche Ana Torroja, que desacreditó a la directora de la Academia y defendió la palabra 'mariconez' en el tema. "No confundamos insulto homófobo, con expresión coloquial", escribió la artista pidiendo respeto a sus seguidores e invitando a los concursantes a que no si no sentían cómodos con el tema, que no lo cantasen.

Esta opción finalmente no fue dada a Miki y María, a los que se dirigía el sábado Noemí Galera para hacerles llegar la decisión del autor de la letra. "José María Cano no nos permite cambiar esa palabra. El programa ha hablado con él y él, como autor, no permite quitar 'mariconez'. O sea que el miércoles tenemos que cantar 'mariconez", afirmó la directora, que aprovechó la ocasión para lanzar un discurso en el que ensalzaba la sensibilidad y el valor que habían tenido para manifestar su desacuerdo con este asunto.

"Me habéis hecho replantearme que las letras con el paso del tiempo pueden tener otro significado. Me ha hecho cuestionarme mi visión de esa palabra en este momento. Seguiré cantando 'mariconez' porque la tengo asumida, pero me gusta ver que chicos de 20 o 25 años me hacen cuestionarme cosas. Os doy las gracias porque sois la juventud que quiero que mis hijos tengan como referente", aseguró Galera antes de que profesores y concursante respondieran con un gran aplauso. María y Miki terminaban aceptando la decisión del autor y asumiendo que el próximo miércoles tendrán que defender una letra con la que ya han mostrado que no están de acuerdo.

YO NO HE AUTORIZADO a nadie cambiar la letra de una canción que sigo cantando hoy en día. No estoy de acuerdo en cambiarla y no soy quien para hacerlo. El autor de la canción es José María Cano, él la escribió para Mecano y NADIE puede modificar una letra sin el permiso del autor — Ana Torroja (@Ana_Torroja) 12 de octubre de 2018

2. Mecano, tanto como grupo, como cada uno por separado, siempre ha defendido la diversidad, el amor libre, la libertad de expresión y un largo etc, y además tiene uno de los himnos más bellos escritos nunca defendiendo el amor homosexual: Mujer contra mujer. — Ana Torroja (@Ana_Torroja) 12 de octubre de 2018

3. NO CONFUNDAMOS insulto homófobo, con expresión coloquial. Cuando la canción dice: "siempre los cariñitos me han parecido una mariconez", quiere decir que siempre los cariñitos le han parecido una tontería, bobada, estupidez, y hasta cursilería, y en la frase siguiente dice: — Ana Torroja (@Ana_Torroja) 12 de octubre de 2018

"y ahora hablo contigo en diminutivo, con nombres de pastel", es decir, que ahora esa persona se da cuenta de que está enamorada hasta las trancas y que utiliza esas expresiones que antes le parecían una bobada. — Ana Torroja (@Ana_Torroja) 12 de octubre de 2018

4. Si alguien no se siente cómodo cantando esa canción, no debería de cantarla, que escoja otra. Mecano tiene muchas canciones maravillosas y la música es libre. — Ana Torroja (@Ana_Torroja) 12 de octubre de 2018

5. Pido respeto en redes. Pido libertad y no censura. Y viva la diversidad!

Gracias @OT_Oficial — Ana Torroja (@Ana_Torroja) 12 de octubre de 2018

El Gobierno también se pronuncia sobre la polémica de OT 2018: "Mariconez es homofobia"

Mientras esto sucedía dentro de la Academia, fuera de ella el asunto ha dado la vuelta al país y ha provocado que miles de personas manifiesten en las redes su opinión sobre todo lo sucedido.

Algunas de ellas, de perfil público e incluso político, como la de Francisco Polo, secretario de Estado por el Avance Digital del Gobierno de Pedro Sánchez: "Mariconez' era homofobia interiorizada en los 80 y lo es ahora. La diferencia es que antes había que callar aunque doliera y ahora NO. No calles ante la homofobia", aseguró el también activista, que pedía en su Twitter que el público hiciera favorita a María como protesta.

Con todo ello, Operación Triunfo 2018 ha logrado algo que no había conseguido hasta la fecha: estar en boca de todo el mundo. La polémica ha conseguido que más personas, al margen de los fans habituales del programa, se acerquen a una edición que hasta ahora estaba pasando más o menos desapercibida.

En OT 2017, fue el mítico City of stars de Amaia y Alfred el que logró en la tercera gala que el público conectara con el programa. Fue el punto de inflexión que cambió el devenir de una edición histórica no solo por la calidad musical de los concursantes, sino también por la penetración del programa en toda la sociedad.

Habrá que esperar hasta los datos de audiencia de este miércoles para saber si el 'Mariconez gate' era la controversia que el concurso necesitaba. A priori, toda la audiencia estará pendiente de la actuación de Miki y María, de cómo lo pronuncian y, sobre todo, de si se ciñen a la letra del tema o se les ocurre cambiarla por sorpresa.

"Mariconez" era homofobia interiorizada en los 80 y lo es ahora. La diferencia es que antes había que callar aunque doliera y ahora NO. No calles ante la homofobia. #MariaFavorita — Francisco Polo (@franciscopolo) 14 de octubre de 2018

La ministra de justicia, entonces fiscal, llama maricón al hoy ministro del interior, el juez Marlasca, sin que la izquierda divina se ofenda. Pero si aparece la palabra 'mariconez' en una canción de Mecano de hace 30 años se rasgan las vestiduras. ¡Hipócritas! — Rosa Díez (@rosadiezglez) 14 de octubre de 2018

Recuerdo el "Mujer contra mujer", de Mecano. Nunca se había cantado con tanta belleza a un amor entre mujeres. Pero ahora resulta que son homófobos por usar una expresión coloquial en una canción.

Estamos llegando a un inquietante grado de estupidez. — Marta Rivera (@CiudadanaMartaR) 13 de octubre de 2018

Cuando algunos no habían nacido, Mecano, con sus canciones, nos abrió a muchos los ojos frente a la homofobia en la sociedad. Hizo visible una realidad que muchos trataban de invisibilizar. https://t.co/ZIMw0Fl7DS — Patricia Reyes (@PatriciaReyesCs) 13 de octubre de 2018

Ahora que por fin he podido dejar de reír con eso de que en Mecano eran homófobos, me sumo en la preocupación por lo que nos espera como no se enderecen los ofendiditos, chavales sin anticuerpos que jamás podrán leer a Quevedo. — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) 13 de octubre de 2018

"Siempre los cariñitos me han parecido una mariconez" una letra que he cantado durante 6 años de mi vida, gracias a Hoy No Me Puedo Levantar y nadie nunca se ha sentido ofendido por ello... me morderé un poco la lengua...pero solo decir "gracias a Mecano por hacer canciones así" — Adrian Lastra (@Adrian_Lastra) 12 de octubre de 2018

A ver si me entero

Si cantando a #Mecano dices "mariconez" es homofobia

Si cantas regetton: "Ya no sé ni con cuál quedarme y es que todas maman bien, todas me lo hacen bien", eres una guay de la vida, no? Entre la "mariconez" y la "gilipollez" hay demasiadas reformas educativas — Isabel Rábago (@RABAGOISABEL) 14 de octubre de 2018

Llevo todo el fin de semana tarareando "Quédate en Madrid". Y digo "mariconez". Y me encanta que una chavala de 25 años me haga cuestionarme la palabra. Yo la tengo desactivada pero ella no, y quiere hacerlo. Bravo por María y por todos los y las jóvenes que cuestionan. ???????? — ???????? ???????????????? ???????????????????? (@Srpacotomas) 13 de octubre de 2018

Ahora, que si les sensibiliza, o les hace sentirse incómodos, ¡que les dejen no decirlo! ¿Qué tontería es esta? Si adaptan todo. No es tan relevante a pesar de que el grupo original se empeñe.#NoCantesMariconez — Brays Efe (@braysefe) 14 de octubre de 2018

Buenos días, ¿le podéis decir de mi parte a Ana Torroja que MARICONEZ no existe en el diccionario? ¿Sabéis si Ana permitiría que alguien cantara "tú contestaste que no" en vez de "contestasteS"? — Roberto Enríquez (Bob Pop) (@BobPopVeTV) 13 de octubre de 2018

Ana Torroja dice que los que creen que 'mariconez' es homófobo son unos nenazashttps://t.co/BM4sTAIPjv — El Jueves (@eljueves) 15 de octubre de 2018

La sobreprotección a chicos ¡de veinte años! La infantilización de la sociedad. En lugar de decir "me hacéis replantearme las cosas", la lección debería ser "sois imbéciles: una hora castigados escuchando a Mecano". https://t.co/p1WEWaaC6u — Edu Galán (@edugalan) 14 de octubre de 2018

