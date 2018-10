Toñi Moreno: "Salgo del armario; yo he tenido una depresión" Ecoteuve.es 15/10/2018 - 10:08 1 Comentario

La presentadora vuelve a hablar de la mala situación personal que atravesó

"Ya sabéis que a mí los armarios no me gustan", explicó en su programa de Telecinco

Toñi Moreno nunca ha escondido que ha atravesado momentos realmente duros a nivel personal. La muerte de su padre, que se produjo cuando vivió un mal trago profesional, marcó una de las peores rachas de su vida.

A raíz de la celebración del día Día Mundial de la Salud Mental, Toñi Moreno ha vuelto a hablar sin complejos de la depresión que sufrió hace un tiempo.



"Hay una expresión que yo no sabía que se utilizaba que es 'salir del armario'. También se utiliza cuando alguien cuenta que tiene una enfermedad mental", comenzó diciendo Toñi Moreno en su programa Viva la vida.

Toñi Moreno: "Los armarios no me gustan"

"Ya sabéis vosotros que a mí los armarios no me gustan, así que salgo del armario: yo he tenido una depresión", comentó a la audiencia y los colaboradores que la acompañaban en plató.

"Yo he sido 'una de cada cuatro'", en referencia a la proporción de población que sufre enfermedades mentales. "Ahora estoy en el 'tres de cada cuatro' pero mañana puedo volver a estar en el 'uno de cada cuatro'. Este es un tema que nos afecta a todos", concluyó.

