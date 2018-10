Paz Vega sufre un ataque de ansiedad en 'Masterchef', Óscar Higares se va y Antonia Dell'Atte vuelve Ecoteuve.es 15/10/2018 - 8:55 0 Comentarios

Así fue la sexta gala del programa culinario que La 1 emitió este domingo

Las cocinas de Masterchef Celebrity vivieron este domingo una de sus noches más ajetreadas y accidentadas. Expulsión, repesca y un ataque de ansiedad que encogió el corazón de los espectadores del programa de La 1.

Paz Vega no pudo contener la tensión y empezó a temblar mientras esperaba el veredicto del jurado. Visiblemente nerviosa, se echó a llorar ante la mirada atónita de sus compañeros que intentaban apoyar a la actriz andaluza.



"Qué vergüenza. No estoy mareada ni nada, es algo emocional. No puedo... ¡Ay, no!", decía desconsolada entre lágrimas. Eva González también fue a darle ánimos. "¡Qué ridícula soy!", añadió la intérprete. "Me he roto, no podía respirar. Me ha dado un ataque de ansiedad", explicó después, una vez se pudo recuperar.



La mejor medicina para solucionar esa situación fueron las palabras del jurado. "Tu plato es, estéticamente, precioso", dijo Pepe Rodríguez. "El día que te abras de verdad, veremos a una Paz que hace una cocina maravillosa", añadió Jordi.



Paz no fue, ni mucho menos, la expulsada de la noche. El jurado decidió que quien debía abandonar el programa debía ser el torero Óscar Higares.

Por otra parte, Antonia Dell'Atte volvió a las cocinas de Masterchef tras ganar la repesca. Lo hace una semana después de su traumática salida, cuando despotricó contra sus compañeros.

PUBLICIDAD