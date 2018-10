María Patiño se rompe al hablar de Terelu Campos: "Me emocioné cuando la vi, me impresionó" Ecoteuve.es 12/10/2018 - 18:46 0 Comentarios

La presentadora habla en 'Socialité' de cómo se encuentra su compañera de 'Sálvame'

Terelu Campos ha abandonado esta mañana el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, donde fue intervenida el pasado día 6 para realizarle una doble mastectomía, de la que continúa evolucionando satisfactoriamente. María Patiño fue una de las primeras en informar de todo lo ocurrido en Socialité.

La presentadora contó a los espectadores que su compañera se encuentra ya en casa y destacó la sorpresa que ha causado el hecho de que no hayan imágenes de su salida del hospital. "Ha salido junto a Carmen Borrego y su marido José Carlos", dijo uno de sus redactores, que desveló que Patiño había ido a visitarla un día antes de recibir el alta.

María Patiño recordó que Terelu dice encontrarse "como si le hubieran pasado dos trenes por encima". Además, no pudo evitar emocionarse al hablar de cómo la encontró.

"Toda la evolución es positiva, pero os va a impresionar a todos cuando la veáis. Me emocioné cuando la vi y me alegré verla como la vi. Me impresionó verla. Aun le queda un postoperatorio complicado pero yo no puedo entrar en más intimidades sobre su salud", aseguró desvelando que las únicas visitas que ha recibido además de las de su familia fueron las de Mila, Chelo y ella misma.

PUBLICIDAD