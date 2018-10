La aplaudida petición de María en 'OT': se niega a decir 'mariconez' en su canción Ecoteuve.es 12/10/2018 - 18:25 0 Comentarios

Ana Torroja da luz verde al cambio en la letra de 'Quédate en Madrid'

Si los concursantes de Operación Triunfo 2017 fueron los protagonistas de la gran revolución sexual que dio visibilidad en TVE al colectivo LGTB, los de OT 2018 no han querido ser menos y ya están dando ejemplo en el talent musical de la cadena pública.

El último gesto aplaudido por los fans del programa lo ha protagonizado María, que ha pedido a Noemí Galera y Manu Guix un cambio en la letra de Quédate en Madrid, la canción de Mecano que le ha tocado defender en la próxima gala del concurso junto a Miki.

"Siempre los cariñitos me han parecido una mariconez", dice la letra original del tema interpretado por Ana Torroja. "¿Por qué no quieres decir 'mariconez'?", le preguntó Noemí Galera durante la toma de tonos. "No me gusta eso", respondió la concursante.

"Si dices tacos todo el día", le respondía la directora. "No es un taco que yo diga. Entiendo que eran otros años...", replicaba la madrileña. "La letra es así, no pasa nada", le explicaba Manu Guix mientras ella parecía no quedar muy conforme y que proponía decir "gilipollez".

Este viernes, Noemí Galera ha comunicado a Miki y a María que han consultado a Ana Torroja, juez de OT 2018, si ve oportuno el cambio de la letra y que la cantante se ha mostrado de acuerdo. "Eso sí, prefiere que en vez de 'gilipollez' digáis 'estupidez", propuso la directora, que defendió que si estuviera de su mano, dejaría la letra tal y como está. Durante la comida, Miki y María han dudado y aun no tienen seguro qué palabra van a decir finalmente en la gala.

