Nuevo toque de atención a los concursantes de 'OT 2018': "No lo estáis disfrutando"

Andrea Vilallonga se une a Noemí Galera y aprieta las tuercas a sus alumnos

Aunque las comparaciones son odiosas y el respaldo de la audiencia (en televisión e Internet) sigue siendo notable, los concursantes de OT 2018 no están logrando transmitir verdad como lo hicieron los triunfitos de la pasada edición. Esta situación ha comenzado a preocupar a los responsables del programa, que no han dudado en dar un tirón de orejas a los nuevos alumnos de la Academia.

Y si este jueves era Noemí Galera la que echó un gran rapapolvo a los concursantes durante el repaso de la tercera gala del talent, este viernes ha sido Andrea Vilallonga la que ha hecho lo propio durante su clase de Protocolo, Imagen y Comunicación. La profesora se mostró preocupada por cómo estaban afrontando su paso por la Academia. "No lo estáis disfrutando", le dijo a todos, que cambiaban el gesto al escuchar sus palabras.

"Una prueba significativa de ello es que cuando acabáis de actuar, casi nadie le da las gracias al público. Acabáis y os vais. Esa gente que está ahí aplaudiendo se queda ahí mirándoos. Estáis concentrados, haciendo un gran trabajo, pero a los que están ahí disfrutando ni los miráis. Los veis pero no les miráis. Por muy bonito que cantéis... no estáis. Mirad de verdad, sentid de verdad, llorad de verdad, cantad de verdad... Hablad de verdad", le dijo tanto para su actitud en las galas como en la Academia.

"Lo único que depende solo de vosotros es vivir esto de verdad intensamente. Es disfrutar, tocar, reír... Yo lo veo aquí. Las clases las hacéis porque hay que hacerlas, pero ni os planteáis si son necesarias o no. De todas las clases hay que aprender algo. Si no confiáis no vais a aprender. Los profesores estamos aquí solo para enseñar", continuó explicando antes de poner un ejemplo de lo más acertado. "Esto es como hacer el amor y estar pensando en otra cosa", estáis pero no estáis.

María fue una de las primeras en pronunciarse: "Yo no estoy de acuerdo. Pero si tu lo ves desde fuera será por algo. Yo lo estoy viviendo intensamente. Lo estoy disfrutando. En la gala quizá tienes razón...", señaló mientras Andrea insistía "Era solo eso. A ver si ya nos ponemos las pilas y empezáis a brillar como merecéis", concluyó antes de empezar la clase.

El rapapolvo de Noemí Galera a los concursantes de OT 2018

"Os vamos a pedir más. No es suficiente lo que estamos haciendo, eso está claro. Ayer la sensación que teníamos es que todo era correcto pero no emocionaba y eso no me sirve", empezó diciendo Noemí a los concursantes en una reflexión previa al visionado de la gala.

"Llevo 25 años haciendo programas musicales y sé cuando una cosa no emociona. Son años de intuición quizás pero yo ayer me quedé fría con prácticamente todas las actuaciones. En general no ha pasado nada (..) prefiero que emocionéis y que desafinéis...", apuntó antes de encrudecer su discurso.

"Nos puede ver mucha gente, que yo creo que es lo de menos, lo importante es que el público que vaya a comprarse una entrada para un concierto vuestro sepa que verá un espectáculo en el que se quedará pegado a vosotros y ayer no sucedió eso", afirmó pidiendo que cambiaran su actitud. "O hacemos un cambio o saldréis como habéis entrado, si no os creéis lo que estáis haciendo, si no me vendéis la canción, no pasará nada. Pasaréis por aquí sin pena ni gloria", explicó Galera, que reconoció que el día anterior "estaba hecha mierda".

"No veo pasión. No me creo que esto sea lo que más os gusta en la vida. No nos lo podemos permitir, no por lo que piensen los demás, a mi me importáis vosotros. No me arrepiento de haber seleccionado a ninguno, nunca lo he pensado. Pero tenéis que demostrar lo que valéis, desde la primera canción hasta la última. Y si necesitáis más horas de ensayo las pedís, pero no repitamos lo de ayer, por favor", sentenció.

