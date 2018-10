La escena más caliente de Suso y Aurah Ruiz: 'cazados' en el baño de 'GH VIP' Ecoteuve.es 12/10/2018 - 11:36 0 Comentarios

Los concursantes dieron rienda suelta a la pasión y fueron interrumpidos por Miriam Saavedra

Suso y Aurah van cada vez más afianzando su relación dentro de GH VIP. La canaria y el catalán no se han cortado mucho en los últimos días y han decidido dar rienda suelta a la pasión en varios rincones de la casa. El último arrumaco hizo saltar las chispas en el reality en una escena de alto voltaje.

La situación se fue calentando durante varios días después de que ambos fueran separados en los dos grupos formados para la prueba semanal. "Me han alejado de mi chica y me duele porque la quiero de verdad, no es un 'te quiero de broma", aseguró Suso en el confesionario.

"Yo voy a intentar mantenerla fuera. Estaba en un momento de mi vida en el que me daba pereza tener sexo. Antes de entrar, quedé con cinco chicas. Si me dice fuera que quiere seguir conmigo, voy a mantenerlo", le confesaba poco después a Asraf.

En un momento dado, Suso y Aurah no aguantaron más y decidieron encerrarse en el baño sin contar que hay una cámara dentro del retrete que se activa cuando no utilizan esta estancia para hacer sus necesidades. La cosa estaba a punto de pasar a mayores cuando llegó Miriam y los interrumpió: "¿Me lo dices en serio?", dijo atónita al verles salir juntos.

