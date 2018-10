El bombazo de Asraf tras la expulsión de Omar Montes en 'GH VIP': "Isa Pantoja y yo nos liamos" Ecoteuve.es 12/10/2018 - 11:14 0 Comentarios

La hija de la tonadillera niega los hechos y su ex novio explota en directo

Gran Hermano VIP vivió este jueves una gala de lo más intensa con la expulsión de Omar Montes y su reencuentro en plató con Isa Pantoja. El cantante se encaró con ella y Jorge Javier le ofreció la ayuda "de todos los psicólogos del programa" para cambiar la forma en la que trata a las mujeres.

El enfrentamiento entre Omar y Chabelita se desató tras el bombazo que soltó Asraf en la sala de expulsión. Antes de que el presentador pronunciara el nombre del eliminado, el reality compartió con los nominados las imágenes más polémicas de ambos en la casa.

Omar acusó a Asraf de "subirse al carro" de los Pantoja, unas palabras que terminaron de enfadar al modelo. Jorge Javier quiso ir al grano y preguntó al Míster si había tenido algo más que palabras con Chabelita en aquellos momentos que compartieron en la cama. "¿Liar liar de liarnos?... Pues sí", reconoció. "Estábamos debajo de las sábanas, me tumbé encima de ella y nos dimos unos besos", explicó.

Omar no daba crédito: "Esto no está bien. Dos semanas abrazándome y ahora dices esto", dijo antes de que le echara en cara no habérselo contado antes.

Isa Pantoja niega sus besos con Asraf: "Ojalá"

Tras devolver la conexión con plató, todas las miradas fueron puestas en Isa Pantoja, que sorprendió a todos al negar las palabras del concursante. "Me mantengo en lo que dije: no pasó nada. Él siempre lo ha negado", dijo al tiempo que añadía que "ojalá" hubiera sucedido.

Jorge Javier no se creyó las palabras de Chabelita: "Hay algo de complicidad entre Asraf y Omar que no me cuadra. Me huele todo muy chapucero", afirmó el catalán alimentando los rumores que han apuntado a que todo podría formar parte de un pacto.

