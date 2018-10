Jorge Javier ofrece a Omar "todos los psicólogos de 'GH VIP" para que cambie su forma de tratar a las mujeres Ecoteuve.es 12/10/2018 - 0:52 0 Comentarios

"Tienes que revisar una serie de elementos de tu pensamiento", dijo el presentador

Omar Montes, expulsado de GH VIP, tuvo que afrontar en plató la polémica que le rodeó hace una semana, cuando el público le nominó por incitar a Asraf a que se acostase con Miriam Saavedra estando ella ebria.

Jorge Javier fue duro y firme con Omar y le recomendó que se pusiera en manos de profesionales. "Tienes a tu disposición todo el equipo de psicólogos del programa para que te preguntes sobre tu relación con las mujeres porque hemos visto que no puede calificarse como sana y tienes que revisar una serie de elementos de tu pensamiento", le dijo el presentador.

"Los psicólogos te ayudarán a reflexionar y a cambiar tu comportamiento, que no es el adecuado", añadió Jorge Javier, que no quería que Omar hablase. "No hay debate. Te favorece más el silencio".

El cantante, no obstante, dio su opinión: "No pretendía que Asraf se acostase con Miriam. Ella quería irse con él. A mí me daba igual que se tumbara con ella o no. Era una broma. No tengo problemas con mujeres ni hombre y no necesito psicólogos".

Jorge Javier insistió: "Yo te lo recomiendo porque es nuestra obligación. Sería bueno que te pusieras en manos de psicólogos". Después, Omar recapacitó y pidió "perdón" por sus palabras. "Fue de forma inconsciente", añadió. "Y viéndolo ahora, esa forma no tiene ni gracia".

