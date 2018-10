Discovery Channel cierra la Semana del Espacio con un documental sobre la historia de la NASA Ecoteuve.es 11/10/2018 - 16:29 0 Comentarios

La cadena emite el domingo en prime time un repaso de los 60 años de la agencia

"Es un pequeño paso para el Hombre, pero un gran salto para la Humanidad". Estas palabras resumen en una frase uno de los mayores hitos de la historia de la Humanidad: la llegada del Hombre a la luna. Discovery Channel celebra estos días la Semana Mundial del Espacio que en esta ocasión conmemora un aniversario muy especial, los 60 años de la NASA. Lo hace con una programación especial que culminará el domingo 14 con la emisión (22.00) del documental La historia de la NASA.

Dirigido, producido y narrado por Rory Kennedy, sobrina del presidente estadounidense John F. Kennedy y cineasta ganadora de un Emmy y nominada a un Oscar por el largometraje documental Last days of Vietnam en 2017, esta gran producción para Discovery examina la extraordinaria forma en la que la NASA ha cambiado no solo nuestra visión del Universo, sino también la manera en la que vemos nuestro planeta y a nosotros mismos.

A lo largo de 90 minutos, La historia de la NASA completa la histórica programación de Discovery en torno al trabajo de la NASA, destacando su esfuerzo por hallar respuestas a cuestiones que el Hombre se plantea desde el inicio de los tiempos: ¿De dónde venimos? ¿Estamos solos en el Universo? ¿Qué futuro le espera a la Humanidad?

De la mano de la cineasta y con motivo de su 60 aniversario, la agencia espacial estadounidense ofrece un acceso sin precedentes a Discovery Channel, invitando a los espectadores a viajar a la luna, a la superficie de Marte, al borde exterior del Sistema Solar y mucho más allá. Pero más que un mero repaso de los mayores hitos de la historia de la NASA, esta producción pone su foco sobre una de las áreas de trabajo menos conocidas de la institución: su papel clave en la investigación y el análisis de la salud de nuestro planeta. Independientemente de lo lejos que la NASA pueda llegar, su visión siempre ha estado dirigida a la Tierra, monitorizando nuestros cielos y océanos, los desiertos y las regiones heladas, y con los grandes desafíos que amenazan al planeta en su punto de mira.

Echando la vista atrás a las últimas seis décadas, pero con el foco puesto en el futuro, La historia de la NASA ofrece un amplísimo acceso a los responsables de la agencia y su equipo de científicos y astronautas para descubrir al público qué ocurre en el interior de la agencia espacial más grande del mundo. A través de entrevistas con ingenieros como Adam Steltzner -que dirigió la misión Curiosity a Marte- y astronautas como Peggy Whitson -que posee el récord estadounidense de permanecer 665 días en el espacio-, la directora nos muestra por primera vez los telescopios espaciales de última generación, los deslumbrantes prototipos de la nave espacial con destino Marte y las investigaciones y estudios punteros que se están desarrollando para seguir explorando nuestro sistema solar, la galaxia y el Universo. Pero también descubrimos que la NASA orienta toda su tecnología a un uso doméstico, permitiendo analizar al detalle desde el agujero de la capa de ozono hasta el cambio climático global en un esfuerzo por comprender mejor el pasado, el presente y el futuro de nuestro planeta.

Aunque pueda sorprender a algunos, la NASA siempre ha simultaneado sus misiones espaciales con la investigación de la Tierra. Ya en la década de los 60, tras recorrer cerca de 400.000 kilómetros durante tres días alrededor del planeta, la tripulación del Apolo 8 pudo ver y captar por primera vez la imagen más icónica de la Tierra en la distancia que permitió observar la Tierra como realmente es: "Un gran oasis en la inmensidad del espacio", según la describe el astronauta del Apolo 8, Jim Lovell. Aunque el objetivo de la misión fue explorar la luna, terminaron descubriendo la Tierra.

La historia de la NASA nos muestra además el importante papel jugado por los telescopios y vehículos espaciales como el Curiosity, que aterrizó en Marte para analizar si el planeta rojo pudo haber albergado vida alguna vez. Con cerca de una veintena de satélites estudiando el planeta y diversos equipos de tierra y astronautas trabajando con este objetivo, en la actualidad la NASA puede ver casi cualquier aspecto de los sistemas terrestres, realizando un análisis directo gracias a los datos obtenidos durante décadas. Desde la rápida descongelación de las capas de hielo de la Antártida al deterioro de las barreras de coral, la información recogida por la NASA dentro y fuera de nuestro planeta es esencial para entender a la Humanidad y plantear los desafíos de hoy. Si el presidente Kennedy planteó hace 60 años el primer reto para la NASA en la luna, su sobrina Rory Kennedy argumenta en este documental por qué hoy la misión más urgente de la agencia es la de obtener respuestas sobre el futuro de la vida en la Tierra mostrándonos un informe detallado y único de cómo el planeta está cambiando y que hace evidentes las amenazas a las que deberemos enfrentarnos en el futuro.

