La sobrada de un joven 'adicto' al sexo en 'First Dates': "Lo mejor que hicieron mis padres fue mi pene" Ecoteuve.es 11/10/2018 - 15:19 0 Comentarios

Miguel llegó al restaurante de Cuatro presumiendo de atributos genitales

First Dates ofreció este miércoles a los espectadores de Cuatro un momento de lo más desternillante con una de las citas que acogió en su restaurante. El protagonista fue Miguel, un joven que logró sacar una carcajada a todos los presentes a la hora de hablar de sus atributos.

El gallego quiso que esto fuera un asunto a destacar en su carta de presentación en el programa y así lo dejó claro antes de conocer a su pretendiente. "Mi madre lo mejor que ha hecho en su vida ha sido darme una buena genética genital. Y mi padre también. Gracias papás", empezó diciendo el comensal a Carlos Sobera y los camareros del local.

Sin embargo, Miguel confesó que llevaba prácticamente un año sin mantener relaciones sexuales: "Voy a hacer un año de difunto de cintura para abajo, porque me he propuesto descansar hasta que encuentre el amor de verdad", reconoció el chico, que también se mostró preocupado por su falta de sexo, ya que para él era algo esencial.

Miguel sonroja a su cita al hablar de sexo en First Dates

"El sexo es súper imprescindible para mí. Cuando estoy de buen humor, necesito sexo. Cuando estoy de mal humor necesito sexo. Cuando estoy regular, también necesito sexo", le contó posteriormente a Cristofer, su cita, que no pudo evitar sonrojarse por la naturalidad con la que Miguel estaba hablando. "Yo no voy a estar una semana sin ver a mi pareja porque me subo por las paredes. Porque los huevos regeneran, producen semen y hay que vaciarlos", puntalizaba el gallego.

Y para sorpresa de todos, hablando de este tema, ambos llegaron a un punto en común: los dos confesaron que en algún momento se han planteado ser actores porno. "Lo mejor que hicieron fue mi pene", volvía a insistir Miguel haciendo alusión a que tendría unas grandes dotes para ello.

"Yo ya sé que Cristofer está bien dotado. Lo sé porque según el índice de masa corporal, también mido el IPC: índice de pene corporal. Unos cálculos secretos, estilo Aramís Fuster", concluía la estrella de este miércoles en otro de sus momentazos en el dating.

