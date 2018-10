África, segunda expulsada de 'OT 2018': "Hice todo lo que pude, pero Dave cae más en gracia que yo" Marco Almodóvar 11/10/2018 - 14:38 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a la concursante, que recibió solo el 20% de los votos

"No me esperaba salir tan pronto porque soy una persona muy optimista"

"Trabajamos al máximo la interpretación, pero es muy difícil cantar en ese escenario"

Una expulsión casi cantada. Pese a que África resolvió de manera correcta el tema de Ariana Grande God Is A Woman, la madrileña recibió solo el 20% de los votos ante el incontestable 80 de Dave. Horas después de salir de la academia, ECOTEUVE.ES charla con la concursante de OT 2018 que, confiesa su inseguridad en el escenario: "No la he tenido nunca".

¿Cómo estás?, ¿qué tal has pasado la noche?

Estoy bien. He dormido poco, pero estoy tranquila. No he tenido casi tiempo de pensar en nada, ni me he metido mucho en redes sociales porque prefiero mentalizarme de la vida exterior.

¿Cómo afrontas que la expulsión haya sido con una diferencia tan grande?

Al estar dentro de la academia, yo no me podía hacer una idea de lo que estaba pasando fuera, ni ahora tampoco porque acabo de salir. Yo pensé que la cosa iba a estar complicada, pero al final, ha resultado sencíllisima. No es que no me lo esperase, no tenía ni idea.

¿Crees que se debe única y exclusivamente a que Dave cae más en gracia?

No lo sé. Al final, no todo es la actuación. De hecho, casi nada es la actuación. El público ha tomado esa decisión y yo hice todo lo que pude. Dave, efectivamente, cae más en gracia que yo porque su naturalidad y su humor es maravilloso.

¿Hay compañeros en la Academia con menor nivel vocal que el tuyo?

No lo pienso, porque hemos sido elegidos de miles de personas. Yo no me esperaba salir tan pronto porque soy una persona muy optimista y me gusta pensar siempre en lo mejor. Yo he puesto todo de mi parte y tampoco creo que el nivel vocal sea determinante.

El jurado ha alabado tu voz, pero te ha nominados en las dos galas por no transmitir. ¿Las consideras justas?

Realmente sí. Es muy complicado llegar al escenario de Operación Triunfo y estar tranquila. Si no lo estás, no puedes hacer bien la actuación, estás muy agobiada y no hay forma de que te salga perfecta.

Pero, ¿estás satisfecha de tus actuaciones?

De la de ayer sí, y bueno, la de la semana pasada con María, también porque me lo pase muy bien. Pero, en general, he estado muy nerviosa y no me sentía nada cómoda.

María ha sido tu gran amiga...

Me va a echar muchísimo de menos y yo a ella. La conozco y, seguro, que cuando se metió en la cama, se puso a llorar. Quiero que siga ahí dentro.

Noemí Galera criticó la falta de emoción. ¿Qué ocurre?

Noemí es una diosa y por algo lo dirá, pero no creo que no se trabaje la interpretación. Todos lo hemos hecho al máximo que hemos podido. De verdad, nadie lo puede entender mejor que nosotros y los concursante de OT 2017, es muy difícil actuar en ese escenario.

¿Qué te pareció la clase de Los Javis?

Todos nos podíamos imaginar que, en algún momento, iban a venir. Fue un tesoro tener dos horas con ellos, nos enseñaron mucho en poco tiempo. También fue tierno porque, aunque nos los conociéramos, parecía todo lo contrario.

¿Estas de acuerdo con las nominaciones de esta semana: Dave, Miki, Joan y Damion?

No, no, por supuesto que no. ¿Cómo voy a estar de acuerdo con la actuación maravillosa que hizo? Nosotros teníamos la impresión de que esta gala estaba siendo muy buena.

¿Quién crees que se va a ir?

Joan, pero porque no quiero que se vaya, sino que Damion creo que tiene más apoyo, desde mi ignorancia.

¿Qué le pasa a Damion?

Es una persona que ha visto una vida bastante complicada y le cuesta mucho abrirse. Además, no se cree el momento que está viviendo. No está nada seguro con el talento que tiene. Se tiene que encontrar vocalmente a gusto.

¿Por quién apuestas para la victoria?

Por Natalia, aunque Julia también estará cerca.

¿Qué cambiarías de estas tres semanas?

La primera semanal al entrar porque estábamos como un poco perdidos y con una actitud de no ser nosotros mismos al no tener el contacto con el exterior.

¿Qué cualidad has potenciado más desde la Gala 0?

La técnica vocal gracias a Mamen, que me ha ayudado muchísimo.

¿Qué es lo que vas a echar más en falta de la Academia?

Todo, desde madrugar hasta las comidas... Pero lo que más, como les dije ayer en El Chat, las clases, que no está pagado. Quiero que lo valoren cómo es y que se lo tomen en serio porque yo ahora no lo voy a tener.

¿Qué esperas del futuro?

No lo sé. Estoy expectante porque, como no he podido entrarme de nada de lo que está pasando fuera, espero poder demostrar lo que en estas semanas no he podido hacer.

El programa ha tenido que lanzar la campaña de OT no es odio por los comentarios en redes sociales. ¿Qué opinas?

No he podido ver nada, no tengo ni idea.

¿Estás preparada para leer lo que se dice de ti?

Sí, aunque sinceramente lo que me importa es lo que digan las personas a las que quiero.

¿Te gustaría ir a Eurovisión?

Sería una oportunidad alucinante para darte a conocer de una manera mucho más grande que Operación Triunfo. Entonces, simplemente por eso y por la experiencia, claro que sí.

