El día que Ingrid García-Jonsson acudió "borracha" a 'El hormiguero': "Te pusiste 'adobada' con el tequila" Ecoteuve.es 11/10/2018 - 12:59 0 Comentarios

La actriz reconoció en 'La resistencia' haber bebido porque le daba "vergüenza"

Ingrid García-Jonsson acudió este miércoles a El hormiguero junto a Javier Gutiérrez para promocionar la película de animación Smallfoot, que llega a los cines este jueves y en la que doblan a sus protagonistas.

Pablo Motos aprovechó la ocasión para recuperar las imágenes de su anterior visita, que fue especial porque la actriz reconoció tiempo después que había acudido borracha al programa de Antena 3.

Se lo reveló a David Broncano en La resistencia, de Movistar+: "Me daba mucha vergüenza. Ese programa lo veía mucha gente, no estoy acostumbrada a hablar en público... Y bebimos tequila y me emborraché. Iba tan borracha que no me acuerdo de mucho. Incluso le desabroché la camisa a Pablo Motos, algo que no le sentó muy bien".

Después de este momento 'tierra trágame', el presentador le dijo: "Estabas nerviosa y te pusiste 'adobada' con el tequila'. Ingrid asintió y al mismo tiempo devolvió el 'ataque' diciendo que ninguno del equipo se dio cuenta: "Además, el tequila me lo disteis vosotros!".

PUBLICIDAD