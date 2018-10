Polémica en 'Ahora Caigo': un concursante es eliminado tras dar una respuesta correcta Ecoteuve.es 11/10/2018 - 11:57 0 Comentarios

El programa expulsa a un participante por no pronunciar la palabra con acento

Los espectadores de Antena 3 no dieron crédito este miércoles al ver lo que ocurrió en el último programa de Ahora Caigo. Un concursante fue eliminado tras dar una respuesta correcta que no fue dada por válida por no ser pronunciada con acento.

Todo ocurrió en la prueba en la que los participantes deben ordenar en un tiempo determinado varias letras que dan forma a una palabra que atiende a una definición propuesta previamente. "Plataforma de madera que sirve para apilar y transportar mercancías", leyó Arturo Valls mientras que Salva intentaba dar con la respuesta correcta.

La solución era 'palé' y las letras desordenadas formaban la palabra 'P E L A'. El concursante probó todas las opciones posibles diciendo hasta en dos ocasiones "pale". No obstante, el tiempo llegó a su fin y Arturo Valls no entendía por qué el programa no había validado su respuesta. "Yo creo que lo ha dicho", dijo el presentador mientras que Carmen, su rival, le decía que podía ser por "la tilde".

"Por el acento, ah, vale", entendió Arturo Valls algo extrañado. Enseguida, las redes se llenaron de comentarios de seguidores del concurso, que no entendían por qué le exigían acentuar la palabra cuando en las letras ofrecidas la 'e' no llevaba la tilde.

El propio concursante ha reaccionado en su cuenta personal de Twitter, donde ha lamentado lo ocurrido: "Creo que ha sido bastante evidente lo que ha pasado y que no pueden jugar con la ilusión de un programa tan querido como este", escribió.

Un millón de gracias a todos por el apoyo en #ahoracaigo creo que ha sido bastante evidente lo que ha pasado y que no pueden jugar con la ilusión de un programa tan querido como este @ahoracaigo no sé que opinión tendrán al respecto @tinetr o @Gestmusic pero no hay lugar a la dud — Salvador Hazañas Gar (@Salvahazanas) 10 de octubre de 2018

PUBLICIDAD