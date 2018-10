Una "desolada" Noemí Galera da un toque a los concursantes de 'OT' ¿y a Itziar Castro?: "No emocionáis" Ecoteuve.es 10:48 - 11/10/2018 0 Comentarios

La directora de la Academia llamó la atención a los participantes por "no transmitir"

"Vamos a tomar medidas", anunció la responsable del programa que emite TVE

Noemí Galera, directora de la Academia de OT 2018, leyó la cartilla a sus concursantes después de la tercera gala de esta edición. "Estoy desolada", espetó. Reconoció que "cantan muy bien", pero tienen un gran problema: "No emocionáis".

"Hay un problema general grave de emoción y de transmitir lo que estamos cantando", dijo Noemí Galera, que "no va a aceptar más según qué cosas en el escenario".

"Sois muy buenos cantantes todos. La segunda expulsada [África] tiene una voz espectacular. Habéis pasado un casting importante, pero no podemos seguir por esta línea y a partir de mañana tomaremos medidas", añadió cuando habló con los nominados desde la Academia para salvar a uno de ellos.

"Lo más importante de un cantante, para mí, es transmitir y que el vello se ponga.... que pongáis los pelos como escarpias. Y eso no ha ocurrido con casi nadie de vosotros. Y me da una pena tan grande. Estoy desolada. Y sé que vosotros estáis igual", continuó.



Noemí Galera, como portavoz de los profesores, salvó a Miki de la lista de nominados. Los concursantes sacaron del peligro a Dave. Por lo tanto, Damion y Joan se medirán el próximo miércoles.

¿Dardo de Noemí Galera a Itziar Castro?

Estas palabras de Noemí Galera hicieron que muchos pensaran que estaba criticando las clases de Itziar Castro, la responsable de interpretación. Curiosamente, la cuenta de Twitter de esta profesora retuiteó varios mensajes en los que sus fans reivindicaban su trabajo y criticaban que se apuntase a ella solo cuando los concursantes no lograban transmitir emoción y nunca se aludiese a ella cuando sí lo hacían.

Después, Itziar Castro explicó que esos tuits se habían retuiteado "sin su autorización". "Como los entrenadores de fútbol, asumo que si el equipo no va bien es cosa suya, si algo he aprendido en estos 22 años de profesión es que esto es una carrera de fondo y no de velocidad", añadió.



Pido disculpas pq se han retwitteado mensajes con mi nombre @ q yo no he hecho ni he autorizado. Como los entrenadores de fútbol asumo que si el equipo no va bien es cosa suya, si algo he aprendido en estos 22 años de profesión es q esto es una carrera de fondo y no de velocidad! — Itziar Castro (@ItziarCastro) 11 de octubre de 2018

A continuación, algunos de los tuits que la cuenta de Itziar Castro retuiteó sin su permiso, según ella misma ha aclarado:

los RT de Itziar bueno EL MOÑEO pic.twitter.com/VpwAy7A5IM — prin (@principx) 11 de octubre de 2018

