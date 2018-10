Miriam Saavedra confiesa lo que más le ha dolido de Carlos Lozano: "No me apoyó en mi segundo aborto" Ecoteuve.es 10/10/2018 - 13:27 0 Comentarios

La concursante de 'GH VIP' explica que ha perdido dos bebés con el presentador

Miriam Saavedra está siendo una de las concursantes protagonistas de GH VIP 6. La peruana dibujó este martes por la noche la curva de su vida, una acción que el programa realiza con sus participantes. En ella, Miriam repasó lo más importante que le ha ocurrido durante su trayectoria vital.

Miriam Saavedra habló especialmente de su relación con Carlos Lozano y de su ruptura. Pero destacó dos momentos especialmente duros en su vida de pareja: los dos abortos que sufrió.

"En el primero pude sentir el apoyo de Carlos y en el segundo no. Y eso fue lo peor. No me dio ni un abrazo. Nada", dijo entre lágrimas. "Se lo voy a reprochar toda mi vida, y no me da vergüenza expresarlo porque es lo que siento ahora. No me da vergüenza", insistió.

De quien no quiso hablar fue de Mónica Hoyos. "No lo voy a intentar más con ella". "Me es totalmente indiferente", añadió.



Miriam también quiso valorar muy positivamente su paso por GH VIP. "Entrar en la casa ha sido un subidón, un volver a renacer, un pensar que estoy viva", dijo. "He descubierto que no tengo rencor ni odio. Y que puedo ser mejor persona. Hay que tener humildad y ceder".

