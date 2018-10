Ana Rosa se moja con el Día de la Hispanidad: "Este año sí que voy a colgar la bandera" Ecoteuve.es 10/10/2018 - 11:55 8 Comentarios

La presentadora confiesa que lo hará, pero "no porque lo diga el PP"

Se acerca del Día de la Hispanidad y un año más se vuelve a abrir el debate en varios programas de la parrilla televisiva sobre el sentimiento español y el culto a la bandera. Ana Rosa Quintana ha pedido este miércoles la palabra para dar su sincera opinión sobre todo este asunto.

"Mi generación tenemos que reciclarnos. Para nosotros, llevar la bandera de España era poco menos que ser un facha de ultraderecha. Ahora, las nuevas generaciones, como todos los países, están dando valor a su bandera como símbolo de identidad. Nos quitan ese complejo", reflexiona la presentadora en una particular interpretación de la realidad.

Esther Palomera le llevó la contraria: "Ha tenido auge en la juventud por los recientes éxitos deportivos, pero ahora nuevamente hay quien se vuelve a apropiar y se estigmatiza llevarla. Con el asunto catalán eso ha vuelto a cambiar", señaló la periodista haciendo alusión a la explosión de banderas de España que se produjo a raíz del conflicto con Cataluña.

"Pues a mí me da igual. Yo reconozco que nunca he sacado una bandera en mi vida porque te señalaba como reaccionaria y facha y ahora la voy a colgar. No porque lo diga el PP, la voy a colgar porque soy española", dijo orgullosa Quintana. "Esto de que digan que eres más o menos española por colgar o no la bandera... pues no. La derecha no es más española que yo porque yo no cuelgue una bandera", reivindicó Palomera.

Ana Rosa insistió en que a ella le da igual que sea lo que diga el PP. "Creo que está muy bien reivindicarlo y, sobre todo, cuando has vivido fuera de España y ves el respeto que se tiene cada país a su bandera hay que reivindicar la nuestra", dijo al tiempo que Palomera le recordaba que eso era aceptable siempre que no se utilizara de forma partidista.

"Oye, que llevamos todos este verano toallas y camisetas con las banderas de Estados Unidos o Reino Unido", apuntó la presentadora. "Serás tú, yo no", le replicó la tertuliana.

PUBLICIDAD