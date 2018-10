El alegato de Jorge Javier en 'GH VIP' para desmentir el 'bullying' a Miriam: "Ofende a los que lo padecen" Ecoteuve.es 10/10/2018 - 10:17 0 Comentarios

El presentador se moja con la situación que se está viviendo en el reality

Jorge Javier Vázquez interrumpió este martes el transcurso de la emisión de GH VIP: Límite 48 Horas para dar su opinión sobre un asunto que durante las últimas semanas está preocupando a los espectadores del reality. ¿Está sufriendo bullying dentro de la casa?

El catalán no dudó en dejar a un lado su papel como conductor del programa para mandar un mensaje a la audiencia 'de espectador a espectador': "Tengo una reflexión y no sé si compartirla, pero claro, si no la comparto no voy a ser honesto. Claro, no sé si me la estoy jugando. Hay dos partes, una ser un presentador que no se moja y pasar por este plató sin romperte ni mancharte y estar en tu casa tranquilamente al día siguiente y que no pase nada. Y otra es decir lo que piensas y ser honesto contigo mismo. Y yo, sinceramente, lo tengo que decir", empezó diciendo.

"Se están empleando unos términos muy duros para hablar de la situación que está viviendo dentro de la casa Miriam Saavedra. Y me parece que esos medios ofenden seriamente a las personas que están padeciendo lo que se está diciendo que Miriam está sufriendo dentro de la casa", continuó sin mencionar en ningún momento la palabra 'bullying'.

"Me gusta participar en un programa como Gran Hermano, que es polémico, que es controvertido, pero tenemos que tener un punto de frialdad para analizar las situaciones. Es mi opinión: Miriam no fue bienvenida a la casa, entiendo que Mónica es torpe y caiga mal a la gente, que Suso está haciendo un concurso deplorable y está metiendo la pata y se lo diré cuando salga", reflexionó antes de interpretar la situación como un simple 'juego de estrategias'.

"Pero Miriam también se está dando cuenta que está siendo salvada semana tras semana por el público y eso le está haciendo tener un actitud dentro de la casa, aprovechando el tirón que sabe fuera y esto esta consiguiendo con gran habililidad, porque también está jugando, desquiciar a unos compañeros que están cayendo en las redes de Miriam y en la torpeza de Mónica, que escucha los abucheos y está cada vez peor", sentencia.

