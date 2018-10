La confesión de Jorge Javier sobre Noemí Galera: "Tras años de no soportarla, ahora me encanta" Ecoteuve.es 9/10/2018 - 19:06 0 Comentarios

El presentador de 'GH VIP' se moja y opina sobre la directora de la Academia de 'OT'

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a confesarse seguidor de Operación Triunfo. El presentador desveló la temporada pasada que se enganchó tarde al fenómeno OT 2017, pero parece que esta vez no ha querido que le pille el toro y ya sigue de cerca las peripecias de los triunfitos de la nueva generación.

No lo dice explícitamente, pero se sobreentiende de las palabras que ha avanzado de su blog de Lecturas de este miércoles. El presentador ha aprovechado su columna en la revista para realizar una confesión sobre Noemí Galera que no ha dejado indiferente a nadie.

Todo empezó, según él mismo relata, hace muchos años, cuando coincidió con Ángel Llácer y Noemí Galera en un bar de Barcelona. Allí, el presentador de GH VIP le mostró su disconformidad sobre un concursante al que siempre nominaban y que a él le encantaba. "No me dio mucha cancha, la suficiente para decirme que ese concursante no se merecía que el público le apoyara tanto. Cuando éste salió del concurso me di cuenta de que la Galera tenía razón. El personaje en cuestión, aparte de un pésimo artista, resultó ser antipático y desagradecido", asegura sin desvelar su identidad.

Jorge Javier cuenta entonces que no ha vuelto a ver a Noemí desde esa noche: "Yo creo que después de aquel episodio le caigo hasta mal. Pero he de reconocer que después de varios años no soportándola ahora me encanta", afirma. "Ha sido como de la noche a la mañana, una revelación. Me gusta la claridad con la que se dirige a los chicos para intentar concienciarles de que no se dejen deslumbrar por el neón de su profesión. Que solo podrán vivir de la música –no ya eso que se conoce como triunfar- si trabajan, trabajan y trabajan", señala.

El presentador matiza asegurando que quizá tampoco el trabajo asegura el éxito: "Galera pertenece a esa generación de currantes de la televisión que han visto pasar y morir a muchos artistas o aspirantes a artistas. Cuenta a su favor trabajar en Barcelona porque le ayuda a analizar la realidad con mayor claridad y lucidez. Madrid es convulsa y guerrera. Apasionante. Pero cuando te alejas de ella eres capaz de ver cosas que la vorágine te tapa. Examino su IG y pasa el examen: cero postureo, muchas risas y alegría de vivir. Tiene pinta de ser buena amiga", señala el catalán.

Noemí Galera responde a Jorge Javier

Noemí Galera no ha tardado en hacerse eco de las palabras de Jorge Javier y no ha dudado en responderle de forma pública: "Recuerdo aquella noche pero no lo del concursante...debe ser la edad. Y no, no me caes mal. Te sigo en IG y creo que nos reiríamos mucho juntos si volviéramos a coincidir. Gracias por dedicarme esas líneas. Te mando un abrazo", le respondió la directora.

Manu Guix también intervino en la conversación y recordó que él también estaba presente aquella noche. "¿Yo como te caigo?", le preguntó al presentador de Mediaset.

Recuerdo aquella noche pero no lo del concursante...debe ser la edad. Y no, no me caes mal. Te sigo en IG y creo que nos reiríamos mucho juntos si volviéramos a coincidir. Gracias por dedicarme esas líneas. Te mando un abrazo. — Noemí Galera (@NoemiGaleraN) 9 de octubre de 2018

PUBLICIDAD