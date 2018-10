Jesús Vázquez presentará en Telecinco 'Bake Off' tras seis ediciones de 'La voz' Ecoteuve.es 9/10/2018 - 19:03 0 Comentarios

El comunicador se pondrá al frente del avalado formato internacional

Telecinco ha vuelto a depositar su confianza en Jesús Vázquez. El presentador estará al frente de la versión española de Bake Off, el MasterChef de los postres. Se trata del formato de mayor éxito en Reino Unido emitido en más de 30 países.

Así las cosas, y como publica Yotele, Vázquez pilotará una de las grandes apuestas del grupo de Fuencarral después de que Antena 3 le arrebatara los derechos de La voz, talent que presentaba junto a Tania Llasera y de que la cadena también paralizara Idol Kids.

En The Great British Bake Off, que la cadena realizará en colaboración con Boxfish, un grupo de concursantes anónimos pugna en una serie de desafíos por realizar los mejores postres y conquistar a un jurado experto, evitando la eliminación semanal y asegurándose el pase a las siguientes fases.

Así es 'Bake Off'

Estrenado en 2010 en BBC Two, The Great British Bake Off alcanzó tanta popularidad que a los tres años pasó a BBC One, la cadena principal del grupo y, posteriormente, Channel 4 se hizo con los derechos del formato.

A lo largo de su historia, ha sido el espacio más visto en el Reino Unido en 2015 y en 2016, año en que nueve de las diez emisiones más vistas de aquel país fueron ediciones del concurso.

En su estreno en Channel 4 (2017), después de 7 temporadas en la BBC y despedirse con una final que vieron 16 millones de espectadores, se convirtió en el espacio más visto de la cadena desde 2012 con un 30,4% de share.

Galardonado con tres Premios BAFTA, tres National Television Awards y con un Rose d'Or, 'The Great British Bake Off' ha sido adaptado en más de 30 países, como EEUU, Alemania, Francia, Australia, Brasil, Argentina, Italia y Holanda, entre otros.

PUBLICIDAD