Olvido Hormigos dice que está vetada por Belén Esteban: "No podemos coincidir en los pasillos de Telecino" Ecoteuve.es 9/10/2018 - 14:29 2 Comentarios

La exconcejala fue la anfitriona de la primera cita de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition'

Olvido Hormigos fue la anfitriona de la primera velada de Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition. La polémica exconcejala preparó en su casa de Los Yébenes, Toledo, una cena compuesta un pastel de merluza con langostinos falsos -los intentó colar por gambas-, una codorniz al horno y, de postre, una panna cotta con mango llamada 'Un tranvía llamado deseo'.

En los primeros compases del programa, el equipo preguntó a quien no invitaría a cenar y Olvido respondió que no invitaría a los colaboradores de Sálvame. "Con su gente, con casi ninguno", dijo.

Especial 'cariño' le tiene a Belén Esteban, a la que volvió a criticar: "Es que... yo lo he dicho tantas veces... Me parece que podía ser un poquito más humilde y menos prepotente", declaró la que fuera concursante de GH VIP.

Además, Olvido denuncia el veto de Belén Esteban en las instalaciones de la cadena: "Voy a Telecinco y si está ella no podemos coincidir ni en maquillaje ni en el pasillo. Me esconde". De hecho, hace unos años, Hormigos la acusó de no participar en el Debate de GH debido a "cierta persona que tiene mucha fuerza en la televisión".

