'¿Mago o pederasta?', el polémico juego de Jorge Ponce en 'La Resistencia' Ecoteuve.es 9/10/2018 - 13:58

El cómico sometió a Adriana Torrebejano a una nueva versión del 'culo o codo'

La Resistencia ha decidido dar un paso más allá y lanzar una versión todavía más ácida del famoso ¿Culo o codo? de El Hormiguero. Si hace unas semanas sorprendía a la audiencia al proponer ¿Dormido o muerto?, este lunes Jorge Ponce ha dejado a todos sin palabras dándole una nueva vuelta al juego: ¿Mago o pederasta?

"Hicimos ¿Dormido o muerto? y alguno se ofendió. De los dormidos imagino. Yo lo que no quiero es que venga un pederasta y me diga que le he acusado de mago", bromeaba Ponce, que explicaba a Adriana Torrebejano (invitada del programa) que una imagen descontextualizada puede confundirse.

Pasadas cuatro fotografías, la actriz no había logrado ni un solo acierto. "Joder, es que a mí me follarían todos", bromeó Torrebejano provocando la carcajada de Broncano y el público presente en plató. Finalmente, la intérprete salvó los muebles logrando 'in extremis' dos preguntas correctas.

Youtube Video

