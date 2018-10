Mónica Martínez carga contra Gloria Lomana: "Con lo que me hizo por quedarme embarazada... ¿Feminista?" Ecoteuve.es 9/10/2018 - 12:37 0 Comentarios

La presentadora critica a su exjefa, cuando era directora de Antena 3 Noticias

La presentadora Mónica Martínez ha sido la última en arremeter contra Gloria Lomana, exdirectora de Informativos de Antena 3, después de que ésta haya publicado un libro sobre feminismo titulado El fin del miedo.

"No me puedo callar. Acabo de leer la entrevista a Gloria Lomana y no se cómo se puede tener tan poca vergüenza con lo que me hizo a mí por quedarme embarazada... ¿feminista? #bastaya", escribe Martínez en Twitter. La presentadora condujo los deportes en Antena 3 Noticias entre 2009 y 2010.

La de Martínez no es la primera crítica que recibe Gloria Lomana desde que publicase hace unas semanas este libro -también tiene una sección en El programa de Ana Rosa sobre el mismo asunto-. Hace unos días, fue Pilar Ruipérez, periodista de Antena 3, quien criticó a su exjefa.

Qué bueno que ahora algunas defiendan con tanta fuerza el derecho de alzar la voz. Para muchos profesionales de Antena 3 Noticias no resultó tan fácil. #ElFindelMiedo Me gusta el título. https://t.co/Ny5M4tthge — Pilar Ruipérez (@pmruiper) 19 de septiembre de 2018

"Qué bueno que ahora algunas defiendan con tanta fuerza el derecho de alzar la voz. Para muchos profesionales de Antena 3 Noticias no resultó tan fácil. #ElFindelMiedo Me gusta el título", dijo la periodista. "¿De verdad se ha vuelto feminista? Si es así me alegro mucho... Espero que sea un cambio honesto. No sé qué opinarán las compañeras que han trabajado con ella en Antena 3. El título, qué gracia, es muy evocador", apuntó, por su parte, María José Cameno.

"¿#ElFindelMiedo? Curioso título... ¿Como cuando una jefa te recomienda no engordar durante un embarazo? ¡De acuerdo! Antes debería haberse acabado", escribió Soledad Arroyo, trabajadora de la misma redacción. También opinó Ángela Puerta: "Me sorprende sobre todo el título. Qué curioso que ahora defienda terminar con el miedo. Luchemos, sí, por el fin de todos los miedos. También el que han sufrido muchos profesionales, mujeres y hombres, en Antena 3 Noticias durante su etapa".

#ElFindelMiedo??? Curioso título... Como cuando una jefa te recomienda no engordar durante un embarazo??? De acuerdo! Antes debería haberse acabado — Soledad Arroyo (@SoledadArroyoTV) 19 de septiembre de 2018

Todos estos mensajes fueron aplaudidos por María Rey, extrabajadora de Antena 3 y ahora presentadora en Telemadrid: "El miedo te paraliza, te empobrece. A veces el precio de perderlo es demasiado alto. Ahora que ha llegado EL FIN DEL MIEDO le doy las gracias a @angelapuerta22 @pmruiper y @Mariajosecameno por su valentía y sobre todo, porque de vosotras siempre aprendí #periodismo".

El miedo te paraliza, te empobrece. A veces el precio de perderlo es demasiado alto. Ahora que ha llegado EL FIN DEL MIEDO le doy las gracias a @angelapuerta22 @pmruiper y @Mariajosecameno por su valentía y sobre todo, porque de vosotras siempre aprendí #periodismo — maria rey (@maria_rey) 20 de septiembre de 2018

