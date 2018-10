'OT 2018' sigue sin innovar y vuelve a poner a Wally López en la mesa del jurado Ecoteuve.es 9/10/2018 - 11:45 0 Comentarios

Julia Gómez Cora y Tony Aguilar también fueron jueces de la pasada edición

Blas Cantó, artista invitado de la tercera gala del talent musical de TVE

África o Dave: uno de los dos se convertirá en el segundo expulsado

Operación Triunfo 2018 vivirá este miércoles su segunda expulsión. África o Dave defenderán en solitario su permanencia en el talent show de La 1 presentado por Roberto Leal. El programa producido por RTVE en colaboración con Gestmusic Endemol recibirá a Blas Cantó, que cantará su nuevo éxito Él no soy yo, y Wally López se unirá al jurado compuesto por Manuel Martos, Ana Torroja y Joe Pérez Orive.

Los 16 concursantes abrirán el programa con Viva la vida, de Coldplay. Después, será el turno de los nominados de la semana, África y Dave, que defenderán en solitario que deben seguir en la Academia con God is a woman, de Ariana Grande; y Rock and roll bumerang, de Miguel Ríos.

Carlos y María cantarán Contigo de El canto del loco; Famous y Noelia, What a fool believes de The Doobie Brothers; Miki y Joan, Friday I'm in love de The Cure; Sabela y Marilia Cómo quieres que te quiera de Rosario; Marta y Alba, Just give me a reason de Pink y Nate Rues; y Natalia y Damion, Lo siento de Beret. Julia cantará en solitario Born this way de Lady Gaga.

Wally López, cuarto miembro del jurado

Esta semana, el jurado estará integrado por Ana Torroja, que vuelve al programa tras ausentarse la semana pasada por motivos profesionales, Manuel Martos y Joe Pérez Orive. Además, la gala contará con la opinión del Dj Wally López para valorar a los concursantes en la silla rotatoria de la mesa. De esta forma, el talent sigue sin innovar, ya que repite a un rostro que ya estuvo en OT 2017. Esta circunstancia se ha repetido en las anteriores galas de la presente edición con Julia Gómez Cora y Tony Aguilar.

Blas Cantó, artista invitado

Blas Cantó repite visita a Operación Triunfo. El joven artista arrasa con su nuevo disco, Complicado, que entró directo al número 1 en la lista oficial de ventas. Su single, Él no soy yo, es disco de Oro, N1 iTunes y supera los 33 millones de visitas en YouTube.

PUBLICIDAD