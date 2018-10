Juanma Rodríguez ('El chiringuito') anuncia que votará a VOX: "Ni soy un bicho raro ni un xenófobo" Ecoteuve.es 9/10/2018 - 11:00 0 Comentarios

El tertuliano desvela su intención de voto al partido presidido por Santiago Abascal

Juanma Rodríguez se ha puesto en el centro de todas las críticas al desvelar en su cuenta de Twitter que votará a VOX en las próximas Elecciones Generales después de que el partido presidido por Santiago Abascal celebrara un acto ante 9.000 personas en el Palacio de Vistalegre.

El colaborador de El Chiringuito de Pedrerol, que acostumbra a los espectadores a decir lo que piensa, escribió lo siguiente: "Una mentira repetida un millón de veces no se convierte en realidad: VOX no es la ultraderecha sino el ultrasentido común. Ni me siento un bicho raro ni soy, por supuesto, un xenófobo y, naturalmente creo en la igualdad entre hombres y mujeres. Y votaré VOX". Rodríguez acabó borrando el mensaje después de recibir numerosas críticas.

El periodista trabajó durante 15 años en la COPE, antes de fichar por EsRadio, la emisora de Federico Jiménez Losantos. De hecho, hace tres años, Rodríguez entrevistó a Abascal en el programa deportivo nocturno El Primer Palo antes de las Generales del 20 de diciembre. Los pitos al himno español en la final de Copa del Rey disputada entre Barça y Athletic Club Bilbao y la polémica con Gerard Piqué coparon la entrevista.

