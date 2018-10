El gran susto de Susanna Griso, víctima de una broma en directo: "¡Qué tontos sois!" Ecoteuve.es 9/10/2018 - 10:49 0 Comentarios

Sus compañeros de 'Espejo público' engañaron a la presentadora el día de su cumpleaños

"¡Me estaban dando taquicardias! A ver de qué me van a acusar o qué delito había cometido"

Susanna Griso se llevó este lunes un susto de verdad. La presentadora fue víctima de una broma de su propio equipo de Espejo público con motivo de su cumpleaños. Duró poco, pero estaba tan bien preparada que su cara mostró auténtico desconcierto durante unos segundo. "¡Me estaba dando taquicardia!".

Al final del programa, Susanna Griso dio paso a Raúl Marqueta, uno de los redactores del magacín de Antena 3, para que anunciase una noticia de última hora que, supuestamente, acababa de producirse.

"Se trata de una noticia que afecta directamente al actor estadounidense Matt Damon, también a la tenista española Garbiñe Muguraza y a los prestigiosos periodistas de nuestro país Lorenzo Milá y, según acabamos de verificar, también a nuestra presentadora Susanna Griso", dijo el periodista.

En ese momento, el semblante de Susanna Griso se torció y comenzó a presentar una evidente preocupación. A continuación, comenzó a sonar el 'cumpleaños feliz'. "¡Qué tontos sois!", soltó la presentadora. "¡Me estaban dando taquicardias! A ver de qué me van a acusar, ¿qué delito he cometido?", dijo entre risas. "Qué mala vida me dais hasta en un día tan especial para mí", añadió ante de despedir el programa.

