Toñi Moreno rompe a llorar al escuchar la reflexión de Pau Donés: "Siempre tendré cáncer, esto no se cura"

La presentadora no pudo contener la emoción en su entrevista con el cantante en 'Viva la vida'

"La enfermedad la tienes siempre, una cosa es que hay épocas en las que tienes tumores y otras no"

La visita de Pau Donés a Viva la vida provocó las lágrimas de la presentadora del programa, Toñi Moreno, al verle hablar del cáncer que sufre desde hace tiempo.

Pau Donés explicó que cuando se publica la noticia de su recaída en esa enfermedad, él se muestra 'contento' porque "si pueden anunciar que tengo de nuevo cáncer es bueno, ya que significa que sigo vivo".

Además, explicó cómo ve el futuro de su enfermedad: "El cáncer es algo que tienes para siempre, es una enfermedad crónica. Los investigadores que están a tope para encontrar una solución encontrarán un medicamento para cronificar la enfermedad, pero esto no se cura. La enfermedad la tenemos siempre y hay momentos en los que aparecen tumores y otros que no".



Esta declaración fue recibida con diversidad de opiniones en redes sociales. Unos criticaron sus palabras y otros entendieron lo que el cantante había querido decir.



Fue en ese momento cuando Toñi Moreno comenzó a llorar. "Perdón, pero lloro de bonito", dijo ella emocionada.



La presentadora agradeció a Pau Donés que hiciera visible la enfermedad a través de entrevistas o en las redes sociales. "Mi padre encontró la fuerza al ver tus entrevistas. Has ayudado a mucha gente al hablar del cáncer desde la normalidad", dijo la andaluza.

En ese sentido, Pau Donés explicó por qué cuelga imágenes en redes sociales o mensajes de humor de sus sesiones de quimioterapia. "Vale la pena hacerlo por la gente que se queda, pero siempre pienso en los que se van", se sinceró. "Igual a sus familiares les parece mal que yo ponga lo que pongo, pero también pienso en las personas con cáncer que se animan al verme".

