Sexo salvaje en 'GH VIP': Omar Montes y Techi protagonizan el 'edredoning' más explícito Ecoteuve.es 8/10/2018 - 11:31 0 Comentarios

Los concursantes vuelven a acostarse dos días después de haber roto su relación

Omar Montes decidió poner fin a su relación con Techi tras la gala de GH VIP del pasado jueves. Sin embargo, cuando parecía que cada uno iba ir por su lado, los concursantes del reality de Telecinco han vuelto a protagonizar un edredoning de lo más salvaje.

La cadena avanzó las imágenes de alto voltaje el pasado sábado durante el Deluxe, que contó con la presencia en plató del padre de Techi. El hombre apenas podía mirar la pieza, que dejaba bastante poco a la imaginación.

Tras dedicarse varios besos y arrumacos, Omar y Techi acabaron dando rienda suelta a la pasión bajo las sábanas mientras el resto de sus compañeros dormían. "No me gusta nada esto, me encantaría ir a la casa y decirles que la vida no se acaba en esa casa y que aguanten un poquito", dijo el padre de Techi antes de restar importancia a lo sucedido. "Ni que todos fuéramos vírgenes", comentaba. [Vídeo]

