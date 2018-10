Carmen Lomana denuncia audios con insultos y "barbaridades" de Antonia Dell'Atte tras 'Masterchef Celebrity' Ecoteuve.es 8/10/2018 - 10:40 1 Comentario

"No se ven muchas cosas bastante desagradables", asegura la empresaria

Antonia Dell'Atte ha sido una de las concursantes más polémicas de la historia de Masterchef Celebrity. Así pues, este domingo se vivió la expulsión más convulsa del talent culinario de TVE. La modelo fue eliminada tras fallos graves en la última prueba del programa y salió rajando de todos en su entrevista con Eva González.

Carmen Lomana fue una de sus grandes enemigas en las cocinas y en la última gala, se negó a ayudar a Antonia (de mutuo acuerdo) en la prueba de eliminación. Este domingo, durante la emisión del concurso, la socialité decidió explicar lo ocurrido en su cuenta personal de Twitter.

"Sinceramente cuando Antonia ha dicho que no quería que la ayudase ha sido un respiro. No me apetecía estar con ella. No se ven muchas cosas bastante desagradables. Soy una persona que me cuesta mucho enfadarme y ella me saca de quicio", empezó diciendo Lomana, que respondió a las críticas por no apoyar a la italiana.

"Muchos de vosotros me habéis atacado por no bajar pero ninguno sabéis cuantos insultos he tenido que aguantar de esa señora. Y hace un momento me envió otros audios diciéndome barbaridades", desveló la empresaria. "Absolutamente todos mis compañeros son fantásticos los adoro nos llevamos fenomenal excepto la que se ha ido muy tóxica", dijo sobre Dell'Atte, a la que considera "una mujer desequilibrada" y "canalla".

