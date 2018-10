Doble expulsión en 'Masterchef': Jaime Nava y una enfadadísima Antonia Dell'Atte que 'dispara' contra todos: "¡Fariseos!" Ecoteuve.es 8/10/2018 - 9:56 0 Comentarios

El talent eliminó también a Jaime Nava en una inédita doble expulsión

Noche convulsa la que se vivió este domingo en las cocinas de Masterchef Celebrity. El talent culinario de TVE vivió un nuevo episodio de la guerra que ha librado desde el comienzo Antonia Dell'Atte contra todos sus compañeros. En esta ocasión, la batalla la perdió ella misma, que resultó expulsada junto a Jaime Nava en una inédita doble eliminación.

Ya en la prueba de exteriores la italiana vivió momentos de alta tensión con Santiago Segura, que se tuvo que morder la lengua en más de una ocasión para no terminar perdiendo los papeles. Todo ello, mientras el resto de su equipo, en el que figuraba Mario Vaquerizo u Ona Carbonell, trataban de tranquilizarle. Por culpa del empeño de Antonia, el arroz que preparaban no logró el resultado obtenido y quedaron todos condenados a colgarse el delantal negro.

En la prueba de eliminación, cada concursante podía contar con la ayuda de uno de sus compañeros ya salvados. Sin embargo, Carmen Lomana rechazó ayudar a Dell'Atte para no terminar "como el rosario de la aurora". La italiana también prefería no contar con su apoyo y se enfrentó sola al reto propuesto por el jurado. Y fue allí donde la presión acumulada le pudo al olvidarse varios alimentos en el supermercado y no elaborar los platos con el resultado esperado.

Antonia no fue la única. Jaime Nava tampoco logró superar el reto y Pepe, Jordi y Samantha se sacaron de la manga una doble expulsión inédita en el talent culinario de TVE. Fue entonces cuando Dell'Atte explotó, se derrumbó, y lejos de irse recordando sus mejores momentos, abandonó las cocinas del programa cargando contra todos sus compañeros.

"Mi llorar ha sido contra los fariseos. Sí, ¡fariseos! Los que tienen una sonrisa y luego detrás... Hay personas que han malmetido. Algunos me han atacado de vez en cuando injustamente", empezó diciendo. "Quiero superarme y ser mejor persona, y les deseo que sean mejores para que no me metan cizaña", insistía la italiana mientras el resto de sus compañeros lamentaban desde las galerías que se fuera de malas maneras.

