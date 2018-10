Cepeda hace oficial su ruptura con Aitana: "Hemos decidido tomar caminos separados" Ecoteuve.es 8/10/2018 - 8:43 0 Comentarios

Los cantantes se separan después de varios meses de relación tras conocerse en 'OT'

Era un secreto a voces pero faltaba la confirmación oficial que, por fin, ha llegado. Cepeda se ha encargado de anunciar en redes sociales el fin de su relación con Aitana. 'Aiteda', el nombre con el que se conocía a la pareja, ha terminado.

"Aitana y yo hemos decidido tomar caminos separados". ha dicho Luis Cepeda a través de un mensaje que difundió este domingo por la noche. "Sé que esto será noticia, pero ha de serlo para que luego llegue la calma", añade.

"Calma donde espero que me esperéis los que estáis aquí por la música. Para los demás, espero comprensión y que se den cuenta de que hay que respetar la vida y decisiones ajenas".



La relación entre Aitana y Cepeda se fraguó entre las paredes de la Academia de OT 2017, aunque en aquella época solo era un rumor ya que, oficialmente, ellos tenían pareja fuera del programa. Nunca sucedió nada concreto ante las cámaras, pero los fans del programa siempre dieron por hecho que ambos tenían o sentían algo más que una amistad.



Semanas después del final del concurso, los rumores se intensificaron y ellos mismos oficializaron su relación en el concierto de OT en el Bernabéu, cuando se besaron ante miles de personas.



Hace unos días, Aitana reapareció en OT 2018 con una actuación muy criticada y luego colgó un mensaje de lo más enigmático. La semana pasada Cepeda lanzó su último videoclip y Aitana contestó con un elegante pero frío "Enhorabuena, Luis".

La respuesta de Aitana

Aitana también ha hablado tras el anuncio de Cepeda. "Gracias por vuestro apoyo durante estos meses y por la comprensión", ha escrito citando al mensaje de su ya exnovio.

Asimismo, Aitana ha pedido a sus seguidores que dejen de "insultar y faltar al respeto". "Todo está dicho ya. No voy a decir nada más al respecto porque se sufre aunque no se exponga ese sentimiento. Por todo, os ruego que paréis con insultos y faltas de respeto. Espero que lo entendáis, pero no voy a pronunciarme más".

Todo está dicho ya. No voy a decir nada más al respecto porque se sufre aunque no se exponga ese sentimiento. Por todo, os ruego que paréis con insultos y faltas de respeto. Espero que lo entendáis, pero no voy a pronunciarme más. A los demás... gracias ???? — Aitana (@Aitanax) 7 de octubre de 2018

