Miguel Frigenti (GH VIP): "Techi es surrealista, interesada e inestable. Intenta ser estratega, pero es de las malas"

"La audiencia ha recuperado la ilusión por un formato único que tiene una larga vida por delante"

"Miriam es conflictiva y espontánea; Mónica es la villana manipuladora y muy atractiva. Las dos son necesarias"

Pocas personas saben analizar con tanto detalle cada edición de Gran Hermano. Miguel Frigenti es uno de los mayores expertos de un formato que está viviendo una de sus épocas de gloria con una edición VIP que está arrasando. "La audiencia ha recuperado la ilusión por un programa único que tiene una larga vida por delante", dice el colaborador a ECOTEUVE.ES.

Miguel Frigenti se ha convertido en los últimos años en ficha indispensable de los debates que analizan la 'vida en directo'. En esta edición lo hace con Sandra Barneda los domingos y con Jorge Javier los martes en la gala Límite 48 Horas.



¿Quiénes son sus favoritos de GH VIP6? ¿Qué concursante le ha defraudado? ¿Alguno le ha sorprendido? ¿Volverá la edición de anónimos? ECOTEUVE pregunta, Frigenti responde:

¿Miriam o Mónica? ¿Crees que se harán amigas?

Las dos. Miriam es la clase de concursante que me gusta porque es natural, conflictiva, espontánea y protagoniza momentos muy divertidos. Mónica es la villana por excelencia: manipuladora, calculadora y muy atractiva. Las dos son concursantes muy vivas y, por tanto, muy necesarias en el concurso. Ambas se retroalimentan y favorecen, pues del protagonismo de una depende el protagonismo de la otra. No podemos olvidarnos de que para que haya una heroína debe haber una villana y viceversa.

No sé si se harán amigas; por lo pronto parecen dispuestas a darse una tregua. Lo demostraron en las nominaciones del jueves. Es un buen giro de guión que hace más atractiva aún si cabe esta relación

¿Es justa la nominación de Omar? ¿Debería haber sido expulsión disciplinaria?

Me pareció justa porque lo decidió la audiencia. La grandeza de este formato es que es el público quién tiene el poder para hacer y deshacer a su antojo. Creo que la expulsión inmediata no era necesaria. Que quede por delante que censuro el comentario tan desafortunado de Omar, pero considero que si todos tuviéramos una cámara en casa las veinticuatro horas, más de uno nos haríamos con una nominación disciplinaria en algún momento de nuestra vida. Somos humanos y nos equivocamos, y Omar se pasó tres pueblos. Ahora que sea la audiencia quien dibuje su futuro en el concurso.

¿Quién crees que debe abandonar el próximo jueves?

Creo que es Omar quien sobra en estos momentos. Quiero ver cómo evoluciona la relación de Asraf con Ángel. Verdeliss aporta cordura y calma, y eso siempre es necesario y Miriam es la protagonista por excelencia. Considero que Omar nos daría mucho más juego fuera con Isabel en plató, y será interesante ver los pasos de Techi cuando salga este concursante.

¿Quién es la principal estafa de esta edición y la mayor sorpresa?

Para mí, la mayor estafa ha sido Aramís, porque esperaba mucho de ella y todo ha quedado en una mera ilusión. Aramís podría haber sido la ganadora de una edición grandiosa, pero ha repetido la estrategia que llevó a cabo en Hotel Glam. Su objetivo ahora es pasearse por los platós de televisión y volver a la casa con información del exterior, algo que espero que no suceda.

Para mí, ha habido varias sorpresas en esta edición: Miriam está siendo una revelación, esperaba que estuviera más loca y la verdad es que está sabiendo llevar bastante bien el vacío de sus compañeros. Mónica es una generadora constante de contenido y Makoke, aunque no termina de destacar, está demostrando ser bastante sensata. Muchos pensábamos que sería la primera expulsada ya que tiene bastantes enemigos en Sálvame, pero está sabiendo torear las nominaciones y evitar salir a la palestra. Minipunto para ella. Techi ha resultado ser una gran sorpresa. Es la concursante más descentrada y surrealista que he visto en mucho tiempo. Creo que Ángel despertó el jueves tras saber que está absuelto. Como dije en Twitter: Ángel Garó ha ganado el juicio y empezará a perder el juicio dentro de la casa.

¿Por qué Techi recibió tan pocos puntos? ¿Qué opinión tienes de ella? ¿Es una estratega, montajista o actúa de forma inconsciente?

Porque dentro de la casa es querida, a pesar de que todos critican sus cuestionables decisiones. Techi está demostrando ser interesada e inestable. No creo que sea consciente de las consecuencias de sus actos ni del daño que puede ocasionar en los demás. Intenta ser estratega pero es de las malas, y está claro que su objetivo es dar que hablar para hacerse unos cuantos platós cuando salga de la casa. Su mayor error es que sus artimañas para lograrlo son muy evidentes, restando cualquier ápice de seriedad a todo lo que le rodea. Yo me tomo sus historias desde el humor, pero no creo que dichas tramas tengan recorrido fuera de la casa, que es lo que ella busca.

¿Quién debería salir nominado y no lo ha estado todavía?

Me sobran Darek y Tony Spina. El primero es el típico concursante planta, aunque en su caso sería planta venenosa, porque abre poco la boca pero cuando lo hace es para soltar veneno. Darek mira a algunos de sus compañeros desde una superioridad moral que resulta pasmosa. Es elitista y se le olvida de dónde viene. Tony me aburre como concursante. No se involucra en las tramas y su juego no termina de definirse.

Suso te gustaba y lo has criticado. ¿Por qué? ¿Qué te parece su concurso?

Suso lo está haciendo muy mal. Sus comentarios suelen ser desafortunados y ofensivos, y llega un momento en la vida en que no te puedes permitir decir según qué cosas en televisión, porque te oyen muchas personas y puedes hacer daño. Es muy egocéntrico y cree que su historia de amor es la panacea, y la realidad es que su romance con Aurah es una trama que no aporta nada nuevo al género. Entró obsesionado con generar contenido sin caer en la cuenta que éste se genera por sí solo con los roces que implica una convivencia diaria.

¿Tiene que haber repesca? ¿Quién debería volver?

La repesca es un clásico en este formato desde GH9, aunque hay que recordar que no se ha producido en todas las ediciones VIP. Yo en este momento no la considero necesaria ya que hay mucha vida dentro de la casa. Igual dentro de un par de semanas opino lo contrario, pero por el momento creo que es muy pronto para pensar en ella. Esperemos a que haya un par de expulsados más por lo menos.

Si tuvieras que apostar, ¿quién crees que ganará GH VIP?

Creo que Miriam tiene muchos seguidores, pero también cuenta con detractores y eso es una arma de doble filo en GH, ya que se vota para expulsar y si sales nominado con personas menos polémicas corres el riesgo de irte a tu casa. No solo tienes que caer bien, sino también tener algo de suerte en las nominaciones y salir a la palestra con personas que en ese momento despierten más rechazo que tu, bien por su personalidad o por hechos puntuales que suceden en la casa y que la audiencia quiera castigar.

¿Esperabas este éxito de GH VIP? ¿A qué crees que se debe?

Sí me lo esperaba porque había ganas de GH. Creo que el secreto ha estado en el casting y a la estupenda campaña de promoción previa al estreno. Ha sido un conjunto de buenas decisiones que han hecho que la audiencia recupere la ilusión por un formato único que tiene una larga vida por delante. Las redes sociales del programa están siendo gestionadas de una forma brillante, y los tres prime time a la semana están muy bien definidos. Cada programa tiene su propia personalidad. Las galas de los jueves, los debates de los domingos y el límite 48 horas de los martes son diferentes entre sí. El jueves se centra en la expulsión y en las nominaciones. El domingo recoge las reacciones a las emociones del jueves y los martes se transmite la tensión previa a la expulsión y a las nominaciones.

¿Por qué ha funcionado esta edición de famosos y la de anónimos no?

La temporada pasada fue complicada. La audiencia demandaba actualidad por todo lo que estaba ocurriendo en el país con la crisis en Cataluña y nos pilló de lleno. Creo que triunfar con anónimos es más complicado porque los vip ya tienen una imagen que el espectador reconoce. Con los desconocidos se tarda más.

¿El apabullante éxito de GH VIP ha demostrado que el formato está más vivo que nunca o es algo puntual?

Creo que GH es un formato muy vivo. Los datos de audiencia y el éxito en redes lo están confirmando. No creo que sea puntual, son muchos años y lo bueno de GH es que es un programa que siempre es diferente porque no hay dos personas iguales. Es un clásico de nuestra televisión, y la gente lo consume con menos prejuicios que hace unos años.

¿Crees que tiene hueco un GH de anónimos de nuevo?

Yo confío mucho en los realities con anónimos. Es cierto que venimos de una temporada complicada, pero han sido dieciocho ediciones de GH con anónimos. Creo que para que haya ediciones VIP, debe haber ediciones clásicas. El GH convencional nos ha dado personajes únicos y tramas que nunca olvidaremos. Creo que con un buen casting y una mecánica novedosa y atractiva, GH volvería en plena forma.

¿Qué cambio introducirías en las reglas de Gran Hermano? ¿Se debería votar para salvar en vez de para expulsar?

Es cierto que votar para expulsar tiene sus riesgos. La gente que descuelga un teléfono y se gasta dinero para votar, lo hace por concursantes que despiertan pasiones para bien o para mal; por eso yo siempre digo que un gran concursante siempre suele estar al filo de la expulsión y la salvación. Cuando en GH un nominado es el salvado con menos votos, malo, porque tampoco obtendrá votos en positivo en la fase final del programa. Un buen concursante de GH tiene que despertar pasiones, y eso conlleva sus riesgos, pues se vota para echar durante casi toda la edición. A veces me he planteado si sería mejor votar para salvar, pero también pienso que la esencia de GH es castigar y no premiar. Además, cuando hay grupos minoritarios en la casa, como en su día lo fueron Pepe y Dayron, o Bárbara y Adara por poner un caso más reciente, es mejor que la votación sea en negativo, porque es más fácil salvar a ese grupo si ambos salen nominados junto a un tercero, por la teoría de la división de votos. El pasado jueves lo pudimos comprobar. Miriam y Koala nominados, los dos apestados de la casa. Sus seguidores concentraron el voto en Aramís. Si la votación hubiera sido para salvar, se hubiera ido Koala, pues los seguidores de Miriam hubieran concentrado el voto en ella, y los del grupo contrario en Aramís. Conclusión: cada sistema tiene sus riesgos y sus ventajas. Que lo decida la dirección del programa

Sofia Suescun, Carolina Sobe... ¿Con qué compañero te sientes más cómodo trabajando en los debates?

Belén Esteban y Marta López, porque antes que compañeras son amigas fuera de la tele, y trabajando con ellas me lo paso en grande. Con Sofía me llevo genial, siempre cenamos juntos en Telecinco y nos contamos nuestras cosas, que a veces son muy locas. Con Carolina me río un montón. Echo de menos a Nagore, que el año pasado estábamos sentados juntos y este año cada uno está en una punta del sofá, pero también me llevo muy bien con ella.

¿Sandra Barneda o Jorge Javier Vázquez?

Eso es como elegir entre mamá y papá. Con Sandra trabajo súper a gusto, es una gran compañera y se preocupa de que todos podamos expresarnos y estar bien. La aprecio un montón. Y Jorge Javier me da la vida los martes. Me hace reír y siempre saca lo mejor de mí. Es un placer trabajar con los dos, para mi son los mejores.

¿Tu concursante de GH favorito de toda la historia?

Indhira, de GH11, porque lo tenía todo. Apasionada, buena jugadora, intensa y sincera. Me encantó su concurso, incluida su trágica expulsión. Es la Juana la loca de GH (Risas).

¿Y tu edición preferida?

La 11 por el tema de las dos casas, que el grupo de aspirantes tenía que espiar al grupo de concursantes. Fue como un GH dentro de GH. Me encantó la mecánica de esa edición y el casting. Lo único que no me gustó fueron los finalistas. Creo que esa final no hizo justicia a la edición.

¿Entrarías en GH?

No me lo planteo. Hace unos años estuve a punto de entrar de reserva, y ahora que lo veo con perspectiva doy gracias a Dios de no haber entrado. Estoy muy cómodo comentando el concurso, y muy agradecido. GH me está dando la oportunidad de crecer profesionalmente y probablemente eso no estaría pasando si hubiera entrado en la casa.

