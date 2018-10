La televisión valenciana se niega a hablar en castellano a una invitada que no entiende las preguntas Ecoteuve.es 6/10/2018 - 21:15 1 Comentario

La entrevistada tuvo que pedir varias veces que le repitieran las questiones que le planteaban

"Son fáciles, si no las entiende se las volvemos a repetir", espetó el presentador

La nueva televisión pública valenciana, À Punt, está en el centro de la polémica por lo que ocurrió hace unos días en uno de sus programas, cuando el presentador entrevistó en valenciano a una invitada que no lo entendía y se negó a usar el castellano como ella suplicaba para facilitar la comunicación

"Bienvenida a la televisión de todos los valencianos", comenzó diciendo en valenciano Juan Nieto, el presentador del programa À Punt Directe, aunque al rato se demostró que no es la televisión de quienes no hablan o no entienden bien esa lengua, aunque también sean habitantes de esta comunidad autónoma.

Entrevistaba a María Victoria, portavoz en Alicante de la asociación Justicia Salarial Policial (Jusapol), que nada más empezar la entrevista pidió a Nieto que cambiase al castellano para que la fluidez comunicativa fuese mayor. "Buenas tardes, antes de empezar les vuelvo a pedir que me hagan las preguntas en castellano, porque a mí me facilita mucho más las cosas".

"Son muy fáciles, si no las entiende se las volvemos a repetir", respondió Juan Nieto en el valenciano que empleó durante toda la conversación y que en ningún momento quiso aparcar.

Como pudo, María Victoria fue respondiendo a las preguntas que le hacían desde plató, aunque en más de una ocasión tuvo que suplicar que le repitieran las questiones planteadas. "Vamos a ver, le vuelvo a reincidir, me estoy quedando a medias, no puedo contestar a una pregunta que no entiendo", dijo la portavoz de la asociación en una surrealista entrevista en la que el presentador empleaba el valenciano y ella, después de haberlo creído entender, contestaba en castellano.

Al cabo de unos minutos, el presentador cerró la conversación. "María Victoria, de Jusapol Alicante, muchísimas gracias, ha quedado clara la posición de los agentes".

Esto ha pasado en la televisión valenciana. La mujer le pide que le pregunten en español. Se niegan. Hacen imposible la entrevista. Repito; Valencia. pic.twitter.com/qIvwgdYqjS — José Luis Tivi (@eltivipata) 5 de octubre de 2018

