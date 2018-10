Raoul (OT): "Los Javis me prometieron el día de mi expulsión que trabajaría con ellos y han cumplido" David Saiz 11:15 - 6/10/2018 0 Comentarios

ECOTEUVE habla con el cantante, que está comenzando a tejer su carrera en solitario

"Respeto a Agoney en su carrera y le apoyo porque tiene mucho talento, pero hasta ahí"

"He tenido momentos de debilidad y querer tirar la toalla porque en la música hay muchos obstáculos"

Raoul comienza a coger carrerilla. El concursante de OT 2017 acaba de debutar en el musical La Llamada y este sábado, en el festival Coca Cola Music Experience, promete sorpresa relativa a su carrera musical en solitario. El cantante habla con ECOTEUVE.ES sobre sus nuevos proyectos y sus excompañeros de concurso.

Participas este sábado en el festival Coca Cola Music Experience. ¿Presentarás novedades sobre tu carrera en solitario?

Estoy muy agradecido de que me den esta oportunidad porque es la primera vez que voy a cantar fuera de lo que ha sido la gira OT. Estoy muy contento porque habrá una sorpresa. Hay que esperar.

¿Qué significa salir de la órbita OT y comenzar a andar solo?

Es un placer porque me apetece seguir creciendo como artista y mostrarme al público, que también tiene muchas ganas de ver mi trabajo. Por otra parte, obviamente, me encantaría hacer un concierto con mis compañeros cada mes, porque es precioso y somos como una familia.

Después del boom de OT y la gira, estuviste algo más apartado y ahora parece que comienzas a coger carrerilla con varios proyectos. ¿Cómo has vivido estos meses?

Han sido una toma de contacto con el mundo de la música. Era muy novato, no sabía casi nada, y en estos meses me estoy haciendo casi un máster. Estoy recargando un motor para ponerlo en marcha y empezar a caminar.



¿Has tenido momentos de debilidad?



Por supuesto. Si no, no sería humano. Y cuando los tengo me doy cuenta de lo mucho que me gusta esto y lo importante que es para mí cantar.

¿De qué manera consigues vencer esos momentos y no tirar la toalla?

Siempre que hay un obstáculo en este mundo, que está lleno, me acuerdo del motivo por el que canto, que no es otro que lo mucho que me gusta. Es mi pasión y eso puede con todo.

Acabas de debutar en el musical de La Llamada. ¿Cómo está siendo la experiencia?

Tengo que agradecer a Los Javis que me hayan dado una gran oportunidad así. Cuando me expulsaron de OT se acercaron a mí y a mis padres y me dijeron: 'Raoul, haremos algo contigo algún día'. Confían mucho en mí, son muy buena gente, dan oportunidades y han cumplido su palabra. Son muy generosos y se agradece porque lo hacen de corazón.

Para mí es un placer subir a un escenario así, cantar por Witney Houston y estar al lado de Nerea, que está siendo un apoyo fundamental.

¿Has visto OT 2018?

No, porque no he tenido mucho tiempo ultimamente. Vi la gala 0 y parte de la gala 1.

¿Qué te pareció?

Hay mucho talento y el equipo de casting es increíble y están muy acertados siempre que hacen programas así.

¿Tienes favoritos?

Estuve en el casting de Málaga y vi a Noelia y me pareció increíble. Vocalmente es muy buena.

¿Qué consejo les darías si ahora te pudieran oír?



Que se olviden de las cámaras y que sean ellos.



¿Tú te olvidaste de las cámaras?



A los tres días.

¿No te arrepientes de nada?



No. Lo bueno de nuestra edición es que no sabíamos lo que estaba pasando.



Da la sensación de que vuestro grupo de OT ya no está tan unido como antes...

Es de lógica, porque cada uno tiene su carrera individual, su proyecto y su equipo de confianza. Nos separamos por mínimo que sea.



¿Pero hay mala relación?



Qué va, si estamos todo el día hablando por el grupo de WhatsApp.



¿Sigue activo?



Sí, sí. Además el otro día hice administradores a todos, porque yo era el único.

¿Es verdad que dejaste de seguir en redes sociales a Agoney?

Le dejé de seguir, eso se ha reflejado ya en redes sociales, pero no va más allá.

¿No hay ningún problema?

No. Le respeto en su carrera y le apoyo mucho porque tiene mucho talento, pero hasta ahí.

