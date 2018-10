Juan José Padilla se 'cuela' en 'Late Motiv': "Si viene un toro a embestirme, yo me dejo" Ecoteuve.es 5/10/2018 - 16:59 0 Comentarios

Raúl Pérez imita al torero en el programa de Buenafuente en Movistar+

Con motivo del Día Mundial de los Animales, Late Motiv quiso rendir su particular homenaje con una ácida parodia de Raúl Pérez al torero Juan José Padilla. Con numerosos gags a sus cojidas en los ruedos, el humorista dijo: "Siempre he sido muy atractivo, siempre he tenido los ojos saltones".

También achacó la pérdida de memoria a las cornadas: "Yo hablaba catalán antes, lo que pasa que lo perdí de una cornada en Poyales del Hoyo".

Asimismo, 'Padilla' se declaró "pacifista" de los animales afirmando que su preferido es el aguilucho: "Yo si viene un toro a embestirme, yo me dejo. Respeto su decisión".

Después, Buenafuente lanzó la pregunta del millón: "¿Cree que el animal sufre?". "Claro que sufre, pero tampoco nos llames animales que somos toreros", respondió el cómico atizando a los toreros.

