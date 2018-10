Omar rompe con Techi porque se siente "utilizado": "Ya no le sirvo; se cree que soy tonto perdido" Ecoteuve.es 5/10/2018 - 16:03 2 Comentarios

El cantante piensa que se acercó a él por ser el exnovio de Isa Pantoja

La historia de Omar y Techi se ha acabado. La relación entre el ex de Isa Pantoja y la "mejor amiga" de ésta ha durado menos de una semana en la casa de GH VIP. Ha sido el cantante quien ha roto la relación porque se siente "utilizado".

"Me ha dicho que está rayada por su ex novio, yo le he dicho que cada uno fuese por su lado y ella ha dicho que vale", dijo Omar la pasada madrugada.

El cantante cree que Techi se acercó a él por haber sido la pareja de Chabelita. "Como soy exnovio de Isa pues ella ha dicho 'me voy a juntar con este gilipollas que encima es tonto perdido".

"El mismo día que salgo nominado me da un hachazo. Ahora que a lo mejor me piro ya está, no le sirvo, ahora volverá a intentar algo con Asraf o Tony", ha lamentado el cantante.

