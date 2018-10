Lucas ('Andy y Lucas') pide perdón en 'Espejo público' por su última trifulca: "Me porté como un mamarracho" Ecoteuve.es 5/10/2018 - 14:20 0 Comentarios

El cantante llamó "mamarracha" y "sinvergüenza" a la concejala de Órgiva

Lucas González, componente del grupo musical Andy y Lucas, ha entrado en directo este viernes en Espejo público, para pedir perdón públicamente por la trifulca protagonizada en Órgiva, Granada, tras atacar a la concejal de Fiestas, Mari del Carmen Arenas, en mitad de un concierto: "No me reconozco, me porté como un mamarracho".

"Un pueblo, una localidad como esta no merece tener la concejala tan sinvergüenza que tenéis, así de claro os lo digo", empezó a decir en el escenario ante el público. "Nosotros no hemos hecho nada, va ciega perdida, vosotros no merecéis la mamarracha que tenéis".

Pues bien, el artista ha mostrado su arrepentimiento con Susanna Griso: "Me quedé torpe, llevo muchos en esto, eso no se puede decir en un escenario porque la educación y los ideales que me han dado mis padres no son esos".

Sin embargo, ha lamentado el comportamiento de la concejala: "No nos dejaba entrar solos al baño cuando teníamos allí nuestras pertenencias y casi tira una copa encima de la mesa de sonido".

Por último, ha afirmado que la relación del grupo con los ayuntamientos es muy buena. "Nosotros caemos muy bien, somos parecidos a Joaquín, el del Betis o a Los Morancos".

